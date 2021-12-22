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大阪縱火男「緊抓罹難者」不讓逃！監視器錄下殘忍行徑　25人喪命

▲▼大阪「北新地」某住商混合大樓疑似遭人為縱火。（圖／路透社）

▲大阪「北新地」住商混合大樓遭人蓄意縱火。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本大阪北新地一間大樓17日遭人蓄意縱火，至今已造成25人死亡，包含61歲縱火嫌犯在內多人重傷。警方經調查發現，嫌犯蓄謀已久，不但在他住處發現大量縱火事件的新聞剪報，還有寫著「大量殺人」等的紙條。如今更爆出，起火點的4樓精神科診所的監視器拍到，嫌犯縱火後，竟抓住逃生的人，不讓他們「活著走出大門」，行徑十分惡劣。

根據《產經新聞》報導，現年61歲的谷本盛雄原本是失火大樓4樓精神科的病患，他疑似因抑鬱成疾，想「拉人陪葬」，因此17日上午持裝有汽油的紙袋，到精神科縱火，火勢瞬間蔓延，目前累計已有25人因此喪命。警方事後發現，早在火警發生前30分鐘，嫌犯就曾經在自家練習縱火，而在3層樓住宅的2樓也有明顯「試火」的痕跡。

▲▼ 日本大阪17日市中心發生嚴重火警。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼該場火警已造成25人喪生。（圖／達志影像／美聯社、路透）

▲▼大阪診所縱火案。（圖／路透）

警方同時也在地上發現多則縱火事件的新聞剪報，其中包含京阿尼事件。另外，還有寫有「大量殺人」手寫字條，因此研判嫌犯早就計畫已久，企圖同時殺害多人。

警方22日宣布，調閱發生火災的4樓精神科的監視器畫面後發現驚人一幕。嫌犯先是在精神科門口縱火後，看到有人想要逃生，竟用全身擋住對方，不讓民眾逃生，企圖玉石俱焚，最後一共造成28人被送院，其中25人確認死亡，3人受傷。

不僅如此，警方還發現，現場的滅火器與逃生門疑似是遭人動過手腳，變得非常難以開啟，因此不排除也是嫌犯搞得鬼。不過由於目前嫌犯身受重傷仍在昏迷中，因此無法進行問訊，後續犯案動機仍待釐清。

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