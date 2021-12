大馬洪災27死、7萬人急撤！救生艇翻覆嬰兒遭沖走　政府神隱挨轟

▲馬來西亞災情嚴重的8個州有至少27人喪命,7萬人緊急撤離。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

馬來西亞因連日暴雨引發洪水災情,目前已知災情嚴重的8個州有至少27人喪命,7萬人緊急撤離。許多災民猛批政府沒即時發出淹水警告,短短20分鐘內水就淹到膝蓋,且救援慢半拍,水已經淹了3天民防隊才抵達,甚至還有一家五口乘坐的救難艇翻覆,一名剛出生的嬰兒直接被水沖走,父母情緒幾近崩潰。

▲隨著水逐漸退去,越來越多屍體被發現,死亡人數恐再增加。(圖/路透)



根據與BBC報導,馬來西亞遭遇40年以來最大水災,連續3天暴雨讓8個州出現淹水災情,罹難人數累計至27人,7萬人緊急撤離;重災區雪州至今已有20人喪命,但隨著水逐漸退去,越來越多屍體被發現,死亡人數恐再增加。根據社群網站流傳的照片顯示,吉隆坡上次出現如此嚴重的洪水是在1971年。

Adding these incredible images from the flooding around Dataran Merdeka and Masjid Jamek to the photos in this old tweet with pictures from the KL floods of 1926 and 1971. https://t.co/NbdwaubhuN pic.twitter.com/zVOljkjcKB

政府的慢半拍也引發民眾怒火,許多人猛批當局在水災當下幾乎沒有發出任何警告,連救援隊速度都很慢,一位民間救難隊員表示,「民防隊在洪水發生3天後才抵達,現場才在組裝他們的救援船,而該地區的人民正在死亡。」

《東方日報》報導指出,雪蘭莪州太子園災情相當慘重,目前找到至少9具遺體。根據《中國報》報導,有一家5口乘坐救難艇準備前往安全地點時,船隻卻意外翻覆,一名出生不久的嬰兒當場被急流沖走,父母情緒幾近崩潰;網路消息則指出,目前已找到嬰兒的遺體。

在雪州生活超過20年的Kampung Melayu Subang回憶當時狀況表示,在18日下午4時左右,突然有水流入家中客廳,就連蜈蚣、蟑螂都被沖進來,接著短短20分鐘內,水就淹到了她的膝蓋,「我立刻叫兩個年紀比較大的孩子站到椅子上,我自己抱著兩歲大的孩子,我真的好害怕失去他們。」

許多雪州居民在撤離時,完全來不及帶走家當,從曝光的照片可以看到,雪州甘榜武吉蘭聰(Kampung Bukit Lanchong)村莊的整排房屋全部淹沒在泥濘的水中,家中的物品全漂流在水面上,當地49歲居民表示,「看到家園被摧毀,我在這裡生活了15年,結果2天之內就被毀了。」

People in Malaysia were trapped by floodwaters for 2 days, criticizing "hopeless" authorities for failing to coordinate rescues.



Deadly floods displaced 70,000 people and volunteers are stepping up to rescue people and deliver aid: "Help from the government never came for us." pic.twitter.com/B9qIV6XebY