「雨傘節」藏雨傘！　苗栗婦手指遭咬一口急送醫救命

▲苗栗一名婦人清掃家裡時，竟然藏在雨傘的雨傘節咬傷，所幸及時送醫救回一命。（圖／台中榮總提供）

記者鄧木卿／台中報導

1名住在苗栗山區的76歲婦人日前打掃家裡時，拿起一把舊雨傘要往屋外丟，不料竟掉落一條蛇在手上，婦人嚇得手一撥反被咬了一口，家人聽到尖叫聲得知後，趕緊送到台中榮總救治，所幸牙痕不深，病毒量低，僅施打抗生素後即平安返家，倒是雨傘內藏有雨傘節的戲劇性情節令人覺得太巧合。

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台中榮總毒物科主任毛彥喬指出，婦人住在山上，家人都很清楚周遭常有毒蛇出沒，因此一被咬傷，立即判斷出是雨傘節，婦人在40分鐘內即送到院，不久，家人也把該條雨傘節帶到醫院確認蛇種，所幸婦人僅是右手食指被輕咬一口，小小牙痕，沒有呼吸衰竭或麻痺等神經中毒症狀，只施打抗生素避免感染，未注射蛇毒血清，觀察幾小時後即返家。

毛彥喬說，雨傘節屬於神經毒，民眾被咬傷後，最快1.5小時，最慢6.5小時即會出現呼吸衰竭、全身麻痺等症狀，雖然是台灣毒蛇類最溫和的一種，但是一旦被咬，致死率也高，一定要立即就醫，避免延誤治療。

毛彥喬指出，台灣毒蛇主要有雨傘節、眼鏡蛇、龜殼花、百步蛇、鎖鏈蛇以及赤尾青竹絲，平均每年約有1000例被毒蛇咬傷案例，根據蛇毒毒性與毒量分析，以眼鏡蛇毒性最強，一旦被咬傷需要6至12瓶抗蛇毒血清才可以救命，其他的則需要2至4瓶。

雨傘節相對其它蛇類溫和，不太會咬人，也不一定會射入毒液，除非受到威脅、被抓、被踩才會用力噬咬，一旦被毒蛇咬傷，切忌「五不二要」，包括「不吸吮、不切開傷口」、「不綑綁患肢」、「不塗抹精油或草藥」、「不火烤傷口」、「不冰浴患肢」，「要盡速去除傷口汙染物與患肢束縛物、清水沖洗後盡速送醫」、「就醫後給予破傷風疫苗注射」等，才能有效治療蛇毒傷害。