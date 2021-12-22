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不玩了！岸田宣布「安倍口罩」年底前全銷毀　7千萬片有15%不良品

▲▼日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍口罩從一開始就飽受批評，如今更是面臨遭銷毀命運。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄21日晚間召開記者會宣布，目前囤積在倉庫的7000多萬片「安倍口罩」，待有意領取的人領取後，剩餘的確定將在年底前全數銷毀。事實上，安倍口罩因為品質與保管費用造成非議，然而如果要將庫存全數發送出去，反而需要花費高額的分送費用與品檢費，因此考慮到實際效益，當局最終選擇報廢。

日本前首相安倍晉三2020年疫情爆發之際，因為全國口罩大缺貨，因此緊急訂購上億片布口罩發放給每家戶與護理機構，然而布口罩的質量、尺寸以及防疫效果都曾出現問題，招致批判，如今更是有7000多萬片的布口罩發不出去，囤積在國家倉庫超過1年，經過初步品檢，其中更有高達15%，也就是1100萬片是不良品。

▲▼安倍晉三。（圖／路透）

▲安倍晉三在任期間狠砸442億日幣（約新台幣107億元）購入布口罩。（圖／路透）

由於保管費用驚人，因此在野黨也要求岸田政府應該對此提出解決方案。首相岸田文雄21日晚間召開記者會時宣布，接下來會開放希望領取口罩的民眾領取，剩餘的布口罩則會在年底前全數銷毀。

安倍晉三當初為了採購「安倍布口罩」一共花費了442億日幣（約新台幣107億元），但卻被會計檢查院發現，有大量的原訂要發放給護理機構的口罩至今仍全數囤積在倉庫內。光是2020年8月至2021年3月的口罩保管費用就高達6億日幣（約新台幣1.4億元）。

岸田文雄強調，「目前市面上的口罩製造、販售以及流通都已經恢復正常，也已經達成政府最初製作口罩的目的，且目前當局保有超過5億片的高效能口罩，一旦發生任何情況都足以應對，因此在財政資金效率化的觀點上，待有意領取的民眾取得後，我們將把剩餘的口罩全數報廢。」

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