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騎車一半「隱形鐵絲網」割喉！他慘遭繞頸留驚悚血痕　急縫17針

▲▼ 英國男子Tony Roberts上山騎車遭鐵絲網割喉。（圖／取自免費圖庫Unsplash、翻攝自Twitter）

▲ 羅伯茲騎車上山，慘遭鐵絲網割喉。（圖／取自免費圖庫Unsplash、翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國南威爾斯發生一起恐怖事件，一名39歲男子日前騎自行車上山，騎進一條小路時脖子突然傳來劇痛，疑似有人惡意裝上帶刺的鐵絲網，還以樹枝掩蓋，導致他頸部遭鐵絲網纏繞，留下十幾道恐怖傷口，所幸沒有危及性命，送醫後足足縫了17針。

《每日郵報》報導，39歲男子羅伯茲（Tony Roberts）19日外出騎自行車，騎在朗德山谷（Rhondda Valleys）蓋利村（Gelli）附近一條小路上，脖子突然一陣刺痛，設法解開纏在頸部的鐵絲後發現留下十幾道令人怵目驚心的傷痕，目擊者都嚇得紛紛上前幫忙。

羅伯茲的妻子克拉克（Koral Clarke）說明，丈夫在這起可怕意外後足足縫了17針，「鐵絲藏在樹木後方，根本不可能發現。他的傷勢很嚴重，縫了17針。專科醫生認為可能需要動手術，所幸外科醫生順利為他縫合傷口，他才得以回家。」

克拉克坦言，「我很高興我現在不是在準備葬禮。他當時必須把纏在脖子上的鐵絲解開。身為他的妻子，除了和孩子坐在家裡以外什麼都不能做，這感覺很可怕。我想讓人們知道這種行為有多危險。」

羅伯茲的車友歐文斯（Anthony Owens）也表示，羅伯茲的傷勢本來可能更嚴重，甚至「因為某個人愚蠢的舉動而喪命」，呼籲其他騎士注意路況，「越野摩托車和山地自行車騎士都要小心，因為外面就是有一些令人難過的人。」

警方已經針對這起事件展開調查，正尋找目擊者。南威爾斯警察局警官艾默森（Karl Emerson）表示，「這次經歷為他（羅伯茲）帶來精神創傷，他很幸運沒有受到更嚴重的傷」，現已確認這起事件發生於19日中午左右，地點在布爾赫山（Bwlch Mountain）一條小路上，「在那裡騎車的民眾應保持警惕，格外小心。當地官員正搜索該地區，以確認事件發生的確切地點，並確保不會對民眾帶來進一步風險。」

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