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女嬰遭遺棄蟒蛇出沒地帶「蟲蟲爬全身」　抱起瞬間哭！揪心畫面曝

記者詹雅婷／綜合報導

泰國喀比府一名剛出生2天的女嬰被遺棄偏遠林區，全身未穿任何衣物，被昆蟲爬滿，有多處傷口，但所幸最終被當地村民發現獲救。已知該處是當地眼鏡蛇、蟒蛇出沒地帶，在孩子被村民抱起的那一刻，她睜開眼睛放聲大哭，令人心疼。

每日郵報報導，喀比府村民19日到林區進行採集工作時，突然發現這名女嬰全身光溜溜，孤零零躺在綠色芭蕉葉上，臉部有明顯擦傷及瘀青，身上爬著許多蟲子。而她被遺棄的地方是眼鏡蛇、蟒蛇等動物的出沒地帶，白天氣溫大約攝氏35度左右。

▲▼泰國喀比府一名剛出生2天的女嬰被遺棄偏遠林區。（圖／翻攝自YouTube）

▲警方透露，女嬰獨自一人熬過夜晚，活了下來。（圖／翻攝自YouTube）

當村民把女嬰抱起的那一刻，孩子睜開眼睛開始哭泣，隨後警察、救護人員也趕抵現場。女嬰被裹在藍色棉毯裡，放上救護車擔架，送往附近醫院接受脫水等治療。幸運的是，她的身體健康狀況良好。

警方已展開相關調查尋找女嬰母親，但因為林區並未裝設監視器，尋人難度不低，目前先從附近村民著手，「當時新生女嬰身上爬滿蠕蟲和昆蟲，且近期醫療機構紀錄沒有婦女生小孩的紀錄，極有可能是生母在別處生孩子，然後把小孩丟在山中。」

警方也說，女嬰母親將被起訴，且遺棄孩子的那個人很有可能知道，丟在山區女嬰會沒命。孩子目前正在觀察中，一旦康復，將被轉送至喀比府行政機構。

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