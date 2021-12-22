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雪靴夯極一時為啥沒人穿了？網曝「2致命點」：退燒是必然

▲雪靴退燒了？（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲雪靴曾在台灣風靡一時。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

隨著入冬氣溫逐漸降低，各種保暖衣物、靴子都出籠，不過，有網友觀察到，過去曾經夯到不行的雪靴，現在在路上似乎已經很少見了，好奇背後的原因，就有人點出雪靴的致命缺點，直言會退流行是必然的。

一名網友在PTTWomenTalk上以「現在路上怎麼沒有人在穿雪靴了？」為題發文，表示天氣轉涼聖誕節也快到了，很適合穿個靴子，但說來奇怪，現在路人怎麼都已經不穿雪靴了，有陣子很流行呢，「雪靴是怎被看破手腳的，你們的鞋櫃還有一雙嗎？」厚實的鞋底，加上充滿刷毛的保暖內裡，在冬季如此實穿的雪靴竟然退燒了，令原PO感到不可置信。

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▲原PO納悶雪靴怎麼不見人穿了。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出有網友表示雪靴超難看的，「醜 從來沒買過」、「真的太醜，那一年日子真的很難過，基本都要配褲襪，要看腿沒腿要看屁股沒屁股，然後還得配毛衣，等於全都沒的看，很無聊」、「又高又瘦才適合」、「超醜 還好退流行了 真的很像賽亞人」。

也有不少網友點出雪靴退流行的2缺點，指出台灣天氣熱根本不適合穿，「不冷啊 穿了太熱」、「台灣熱到靠北，不知道雪靴穿什麼心酸」、「買過，冬天再冷都不實穿，熱爆」；最致命1點是「穿了會流腳汗，很臭」、「感覺腳很臭」、「買過，冬天再冷都不實穿，熱爆而且只要流汗過就變得超臭。」、「腳會臭」。

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