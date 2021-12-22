王力宏住S Hotel隔離　遭控半夜「很大聲」彈鋼琴練指功擾鄰

圖、文／鏡週刊

王力宏與李靚蕾的離婚爭戰暫時告一段落，李靚蕾得到了王力宏的道歉以及要價4.8億的豪宅，王力宏則宣告暫停演藝工作，如今，正在汪小菲名下S Hotel隔離的王力宏，遭同家住客投訴擾鄰，因每晚11點之後，都會聽到小提琴與電子琴的聲音，看來是藉音樂，抒發鬱悶心情。

在李靚蕾發出千字離婚宣言後，重創王力宏事業，他在大陸的工作ㄧㄧ取消，原訂農曆年才返台，但事發後，他趕在第一時間返台，還在機場被媒體包圍，經過篩檢後，他直奔S Hotel入住，昨（21）有網友證實，自己與王力宏入住同家旅館，樓上就是王力宏所住套房。

該名網友透露，酒店員工指王力宏入住當天，地下停車場及門口都有媒體守候，所有住客辦理Check in，至少都得等2個小時。而從王力宏入住以來，每晚11點都會聽到小提琴與電子琴的音樂聲，面對人生巨變，依舊不忘音樂，也讓他納悶，為何王力宏的創作靈感在半夜特別旺盛，更忍不住揶揄「渣男文章寫不過就用唱的？大可不必。」

此外，該網友還曝光S Hotel的隔離餐，相當可口，也好奇王力宏是否還有食慾，冬至當天還有應景的湯圓可吃。

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