以色列出現首例Omicron死亡個案！　「已打2劑疫苗」住院2周喪命

▲ 以色列醫師在邊境為從加薩走廊入境的巴勒斯坦人進行檢測。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron擴散全球，因疫苗推廣迅速聞名的以色列出現首起死亡個案。一名60多歲男子感染Omicron病毒，此前已接種二劑疫苗，住院二周後於20日病逝。但院方強調，他生前患有多重嚴重疾病，發病的主要原因並非呼吸道感染。

《路透社》報導，位於以色列貝爾謝巴的索羅卡大學醫療中心（Soroka Medical Center）21日證實，該院出現國內首起Omicron確診者死亡個案。聲明指出，這名60多歲男子二周前住進新冠患者專用病房，20日身亡，生前患有多重嚴重疾病，「發病主要源於既有疾病，而非冠狀病毒引起的呼吸道感染。」

聲明補充，男子的PCR檢測結果引起當局懷疑，他可能感染Omicron病毒，基因定序後確認他是Omicron患者。根據《以色列時報》，他已接種二劑新冠疫苗。

以色列整體感染率近日持續上升，但重症患者數及住院率維持穩定。衛生部21日說明，國內已知Omicron個案至少有340例，僅佔目前數千起病例中的一小部分。

總理貝內特（Naftali Bennett）辦公室表示，政府已批准50%公部門人員可不進辦公室，鼓勵採取遠距辦公。國防部長甘茨（Benny Gantz）辦公室則宣布，已下令負責執行抗疫措施的國防軍國土安全部（Home Front Command），為未來每天可能新增5000起新病例做好準備。