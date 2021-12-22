聖誕假期泡湯！歐洲38國出現Omicron病毒　WHO警告：風暴即將來襲

▲歐洲已有38個國家出現Omicron病毒確診病例。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

Omicron病毒持續在全球各地擴散，尤其歐洲疫情近來急遽增溫，世界衛生組織（WHO）警告，歐洲已有38個國家出現Omicron病毒，「我們可以預見另一個風暴即將來臨。」歐洲各國也加速收緊防疫措施，民眾期待已久的聖誕假期恐怕會泡湯。

根據《衛報》、BBC報導，WHO歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）表示，歐洲地區的53個國家中，已經有38個國家出現Omicron病毒，並且在其中幾個國家佔有主導地位，「我們可以預見另一場風暴即將來臨，Omicron病毒將在幾周內成為更多國家的主導病毒，把本就緊張的醫療系統推向崩潰邊緣。」

▲歐洲許多領導人都希望能將更嚴格的防疫限制推遲到聖誕假期之後。（圖／達志影像／美聯社）



WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，現在有證據表明，Omicron 的傳播速度明顯快於 Delta，而且接種過疫苗或染疫康復者，很有可能被再次感染，並呼籲所有領導人都必須做出艱難的決定，取消假期可以避免事後悲傷，「假期被取消，好過生命被取消。」

與此同時，歐洲許多國家確診數激增，讓各國政府開始收緊防疫限制，例如葡萄牙21日宣布，夜店和酒吧必須關閉，並規定從12月26日至隔年1月9日實施在家工作、戶外場所聚會限制在10人以下；瑞典從22日開始酒吧、咖啡廳和餐廳只能替座上課人提供服務，所有上班族只能在家工作。

德國從12月28日起，夜店將會關閉、私人聚會限制在10人內，足球賽也會閉門進行；英國首相強生（Boris Johnson）則排除了在聖誕節前實施任何新限制的可能。BBC記者比克（Nick Beake）表示，歐洲許多領導人都希望能將更嚴格的防疫限制推遲到聖誕假期之後。

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