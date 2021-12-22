馬斯克SpaceX加州廠132名員工確診！　爆全美近期最大宗職場疫情

▲Space X工廠出現員工群聚感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索技術公司「SpaceX」，20日傳出洛杉磯近郊的火箭製造工廠內部爆發群聚感染，至少132名員工確診，成為近期美國全國最大的一起廠內群聚感染案例。

根據美媒《全國公共廣播電台》（NPR）報導，洛杉磯郡公衛部20日公布的一項報告指出，「SpaceX」132名員工確診占據該郡辦公室群聚案例的30％，該項清單內包含37家擁有3個或以上員工確診的公司，總確診人數為452例。

由於新變異株Omicron強勢入侵，加州和全美最近掀起新一波確診潮，「SpaceX」也在其中，這也是疫情以來馬斯克旗下公司第二次成為大規模染疫中心。此前是特斯拉加州弗里蒙特廠爆發的群聚感染，《華盛頓郵報》今年3月報導指出，疫情爆發最初的7個月內，弗里蒙特廠1萬名員工中就有約450人染疫，其中125例是在2020年12月前通報確診。

聯邦政府去年因應疫情下令封鎖，馬斯克在去年5月時強烈反彈該政策，還咆嘯這是「法西斯主義」，認為政府作法完全不民主，並違背該郡的命令強硬運行工廠，聲稱若有人因此被捕，「我要求只能是我」。