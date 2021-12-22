元宇宙是什麼？　馬斯克2字形容大潑冷水

▲全球首富馬斯克潑元宇宙冷水。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

臉書創辦人祖克伯宣布因應未來趨勢發展「元宇宙」（Metaverse）後，馬斯克本周稍早在推特上與網友討論起對元宇宙（也稱Web3）的看法，直白了當地開嗆，「有人看到Web3了嗎？我找不到。」他表示現階段的元宇宙看起來更像是一個行銷流行語（marketing buzzword）而已。

馬斯克20日在推特發布一段陳年影片，畫面中是美國知名脫口秀主持人大衛賴特曼（David Letterman）訪問年輕時的比爾蓋茲，當時是1995年，比爾蓋茲的微軟正要起步，但因還未成熟普遍而被主持人拿來當笑料。影片的發布者將這段影片拿來和此時的元宇宙比較，而馬斯克也對影片下了註腳，「有鑑於現在幾乎無法想像的情況，未來會是什麼模樣？」

馬斯克接著表示他並沒有說Web3已經真實存在，現階段對他來說更像是一個「行銷流行語」，「只是好奇10、20、30年以後的未來會是什麼樣。2051聽起來是瘋狂的未來主義！」

Given the almost unimaginable nature of the present, what will the future be? pic.twitter.com/b2Yw0AXGVA — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

推文引起網友熱烈討論，不少人認為元宇宙正在路上或已經部分實現，並非馬斯克所說的遙不可及，也有人贊同馬斯克的說法，於是馬斯克21日又發推問，「有人看到Web3了嗎？我找不到。」繼續潑元宇宙冷水，還上傳一段一個人幾乎把上半身都塞進馬桶裡的gif檔，「繼續找吧，一定在裡面某個地方。」該則貼文繼續引發網友討論，目前祖克伯並未對馬斯克的質疑回應。



