按摩師硬掀衣性侵OL嗆「也不想妳在誰手上」　隔天登門下跪道歉

▲按摩師曾男藉機指侵客人，硬凹是「過失性交」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

嘉義「老塗獅筋骨舒壓店」按摩師曾毓升2019年在幫OL小方（化名）按摩時，竟起歹念強掀小方衣服還嗆「也不想想妳現在是在誰的手上」，最後用手指性侵得逞，沒想到他隔天竟到小方家下跪道歉，向小方阿嬤說「對不起，我強暴妳孫女」。二審依強制性交罪判3年4個月。

根據判決書內容，小方經朋友介紹後，到舒壓店給曾男服務4次，但這次曾男卻不顧小方反對，硬要將指壓改為油壓，跨坐在小方身上將其衣服從腰部掀起至腋下，並解開其胸罩塗抹精油開始按摩。

小方指出，曾男從她腋下往胸部外側按壓時，她就出言拒絕，沒想到曾男說「妳現在是在抱怨嗎？也不想想妳現在是在誰的手上」，讓她怕得不敢再反抗。

曾男接著按摩小方臀部及靠近陰唇部位，過程中小方不斷扭動掙扎，不過曾男又趁著小方晃動時順勢將左手食指插入小方陰道一次，隨後小方趁著曾男去接電話之際將衣服穿上，回家後告知男友和阿嬤事發過程，並前往驗傷報案。

小方表示，事發後她沒有和曾男聯繫，但隔天下午曾男竟直接跑到她家門口，向阿嬤道歉說「對不起，我強暴妳孫女」。

曾男辯稱，他在按摩到小方臀部時才起色心，本來想在陰部外偷摸吃豆腐，「當下我確實故意將手指進入小方陰道，我承認有權勢性交之犯行，但我沒有違反小方意願，我不承認這是強制性交」，還強辯是「過失性交」，不過開庭時，曾男向小方下跪道歉，並稱願意賠償30萬元，但小方不接受。

一審曾男被依照強制性交罪判了3年6個月。曾男不服提起上訴，台南高分院認為，曾男犯罪事實明確，不過在將手深入私密處的猥褻行為之前，曾男在女子的大腿內側按摩，應是按摩大腿內側與私密處之間的位置，而非直接觸摸私密處，因此二審改判3年4個月。