　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

按摩師硬掀衣性侵OL嗆「也不想妳在誰手上」　隔天登門下跪道歉

▲▼按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲按摩師曾男藉機指侵客人，硬凹是「過失性交」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

嘉義「老塗獅筋骨舒壓店」按摩師曾毓升2019年在幫OL小方（化名）按摩時，竟起歹念強掀小方衣服還嗆「也不想想妳現在是在誰的手上」，最後用手指性侵得逞，沒想到他隔天竟到小方家下跪道歉，向小方阿嬤說「對不起，我強暴妳孫女」。二審依強制性交罪判3年4個月。

根據判決書內容，小方經朋友介紹後，到舒壓店給曾男服務4次，但這次曾男卻不顧小方反對，硬要將指壓改為油壓，跨坐在小方身上將其衣服從腰部掀起至腋下，並解開其胸罩塗抹精油開始按摩。

小方指出，曾男從她腋下往胸部外側按壓時，她就出言拒絕，沒想到曾男說「妳現在是在抱怨嗎？也不想想妳現在是在誰的手上」，讓她怕得不敢再反抗。

曾男接著按摩小方臀部及靠近陰唇部位，過程中小方不斷扭動掙扎，不過曾男又趁著小方晃動時順勢將左手食指插入小方陰道一次，隨後小方趁著曾男去接電話之際將衣服穿上，回家後告知男友和阿嬤事發過程，並前往驗傷報案。

小方表示，事發後她沒有和曾男聯繫，但隔天下午曾男竟直接跑到她家門口，向阿嬤道歉說「對不起，我強暴妳孫女」。

曾男辯稱，他在按摩到小方臀部時才起色心，本來想在陰部外偷摸吃豆腐，「當下我確實故意將手指進入小方陰道，我承認有權勢性交之犯行，但我沒有違反小方意願，我不承認這是強制性交」，還強辯是「過失性交」，不過開庭時，曾男向小方下跪道歉，並稱願意賠償30萬元，但小方不接受。

一審曾男被依照強制性交罪判了3年6個月。曾男不服提起上訴，台南高分院認為，曾男犯罪事實明確，不過在將手深入私密處的猥褻行為之前，曾男在女子的大腿內側按摩，應是按摩大腿內側與私密處之間的位置，而非直接觸摸私密處，因此二審改判3年4個月。

►羅東五星級「村卻溫泉酒店」下殺4.2折！

ET快訊
他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據不然閉嘴」　遭一面倒回3字
李靚蕾爆的「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴　17年前真相
第3劑後天起全民開放！專家解答5大QA「怎麼挑疫苗」一次看
5縣市豪大雨　最強一波急凍8度時間曝！濕冷變天有望迎雪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「萬里飛行傘」毀人一生！女大生半殘失禁　教練輕生逃罪

南台灣「大學已婚系主任」睡人妻：我努力做　每周都能滿足妳

噁！寶和會圍事「林森北酒店」　竟把別人剩酒混一混再賣宰客

國中男籃隊當後宮　狼教練狂親球員摸下體！助教硬含搓揉下場曝

涉地下匯兌3年逾4億　華耀董座漏夜偵訊

按摩師硬掀衣性侵OL嗆「也不想妳在誰手上」　隔天登門下跪道歉

汐止醋男不爽老婆與人搞曖昧　「信號彈插小王機車」縱火洩憤

恐怖按摩師性侵女客　被逮竟辯「這是過失性交」

闖紅燈撞死孝女！狂發限動抱怨車壞了　野馬男申請「精神鑑定」

整合網路犯罪查緝 臺高察「查緝資通犯罪督導中心」揭牌

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

重機行駛車縫被拖車「按喇叭提醒」　煞停見有轎車轉彎...騎士比讚感謝

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

「萬里飛行傘」毀人一生！女大生半殘失禁　教練輕生逃罪

南台灣「大學已婚系主任」睡人妻：我努力做　每周都能滿足妳

噁！寶和會圍事「林森北酒店」　竟把別人剩酒混一混再賣宰客

國中男籃隊當後宮　狼教練狂親球員摸下體！助教硬含搓揉下場曝

涉地下匯兌3年逾4億　華耀董座漏夜偵訊

按摩師硬掀衣性侵OL嗆「也不想妳在誰手上」　隔天登門下跪道歉

汐止醋男不爽老婆與人搞曖昧　「信號彈插小王機車」縱火洩憤

恐怖按摩師性侵女客　被逮竟辯「這是過失性交」

闖紅燈撞死孝女！狂發限動抱怨車壞了　野馬男申請「精神鑑定」

整合網路犯罪查緝 臺高察「查緝資通犯罪督導中心」揭牌

開放第4劑疫苗全球第一！　以色列：60歲以上及高風險族群先打

小米12系列12／28登場　3款新機規格配置曝！標準版2k螢幕沒了

「萬里飛行傘」毀人一生！女大生半殘失禁　教練輕生逃罪

BL劇男神深夜摟緊《花甲》女星！　脫隊約會「靠肩摸頭」全被拍

李靚蕾爆的「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴　17年前真相曝

王力宏金牛才第二！「最自戀星座」Top 3 　冠軍超愛狡辯遇到快逃

拜登宣布Omicron最新抗疫計畫　批未接種疫苗者有「愛國義務」

南台灣「大學已婚系主任」睡人妻：我努力做　每周都能滿足妳

1028百帕等壓線通過台灣！鄭明典1圖曝強冷空氣　恐創入冬新低溫

張惠妹慘遇絕情郎！　王力宏PO家人合照「只修掉她」阿妹心碎

王力宏形象全毀「粉絲人數反增」　開戰3天道歉後...微博多18.2萬人

社會熱門新聞

保母凌虐毀掉女童一生　法院判賠2654萬

闖紅燈撞死人　野馬男送精神鑑定

按摩師脫褲子性侵！被逮辯「過失性交」

按摩師性侵OL嗆「也不想妳在誰手上」　隔天下跪

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

國中男籃隊當後宮　教練狂親球員摸下體

龍頭插信號彈！汐止機車山路燃燒　警不排除縱火

北投婦過馬路！下秒遭轎車撞噴亡

快訊／柯文哲兒子遭騙15萬　警逮2人

2男1女摩鐵開趴！1男全裸陳屍浴缸

快訊／阿里山公路重大車禍！1人受傷送醫

溪水含重金屬　印刷電路板董座找人偷排廢水

與家人吵架心情差　竟持刀砍超商店員

高雄女連偷3次衛生紙！拎太多「騎到摔車」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

豪雨夜襲！入冬最猛發紫冷氣團冰全台

蕾神爆片尾彩蛋！25字含赦免跟殺頭功能

快訊／李靚蕾又說話了！　突點名「陳建州、范瑋琪」

Model S維修太貴　車主氣死直接炸毀

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

19歲王力宏超斯文！張菲26年前就點破：內心難控制

張學友驚傳破產！　本人親回財務狀況

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

網曬10年寵物照！爬屋逛街超嚇人

兒子婚後帶老婆回家　爸爸一看傻眼：是我前妻

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面