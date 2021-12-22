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南海驚現詭異「漂浮坦克」！印尼軍方證實：曾嘗試攔截上岸

▲南海近日出現一艘「漂浮坦克」，引發熱議。（圖／翻攝自推特／@kakak_pembina）

▲南海近日出現一艘「漂浮坦克」，引發熱議。（圖／翻攝自推特／@kakak_pembina，下同）

記者閔文昱／綜合報導

印尼附近的納土納海（Natuna Sea）區域近日出現一幕離奇景象，有當地石油鑽井的工人發現一輛鏽跡斑斑的坦克在海上載浮載沉，並將畫面PO上網，引發瘋傳。對此，印尼軍方也出面證實，的確有發現該輛坦克，不過沒有成功將它攔截上岸，目前還無法確認該輛坦克的來源為何。

根據俄羅斯媒體《RT電視台》報，照片是由一名在南海最南端的納土納海工作的工人所拍攝，當時他在石油鑽井平台上看到這個罕見畫面，並趕緊將畫面拍攝下來，隨後，這輛神奇的「漂浮坦克」照一曝光，馬上就在印尼的社交媒體上引發熱議。

▲南海近日出現一艘「漂浮坦克」，引發熱議。（圖／翻攝自推特／@kakak_pembina）

報導指出，這輛坦克雖看似遭海水侵蝕嚴重，外層佈滿生鏽痕跡，但它設備完好無損，外部還掛著一個油箱和一根拖繩。而另一張照片則顯示，一艘大型船隻出現在坦克一旁，疑似想將坦克打撈上岸，但礙於海面上波濤洶湧，最後能成功。

印尼軍方隨後證實，該輛坦克確實存在於納土納海的海面上，目前並沒有造成立即性的威脅，並稱該輛坦克是從當地一家石油天然氣公司的海上鑽井平台上被海浪沖下水，不過有另一名印尼海軍上將則透露，該輛坦克的性質和來源還不清楚，印尼海軍現在還在尋找它的下落。

事實上，美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut,SSN-22）10月曾在南海發生碰撞事故，推測是撞上海底山脈導致潛艦前半部及壓艙櫃受損，但隨著該輛坦克的畫面曝光後，也有部分人質疑，恐怕康乃狄克號士撞上該輛坦克，才釀成船體受損。

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