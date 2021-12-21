譚德塞：取消假期避免「事後悲傷」　假期被取消好過生命被取消

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲，因應Omicron，應該取消聖誕假期的慶祝計畫。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

西方國家正在期待的聖誕節假期，同時也面臨Omicron變異株大流行危機，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲，取消假期可以避免事後悲傷，假期被取消，好過生命被取消。

譚德塞在20日的記者會上表示，在美國 Omicron變異株不到20天就已經取得了主導地位，現在有證據表明，Omicron 的傳播速度明顯快於 Delta，而且接種過疫苗或染疫康復者，很有可能被再次感染。

譚德塞在談話中坦承，「人們對於防疫已經感到厭倦」。

▲譚德塞呼籲，現在取消慶祝，會好過事後悲傷。（圖／路透）



譚德塞強調，「我們所有人都希望與朋友和家人共度時光，我們所有人都希望恢復正常，要做到這一點的最快方法是，就是讓我們所有人，包括領導者和個人，都必須做出艱難的決定，保護我們自己和他人」。

譚德塞說，現在取消節慶計畫，稍後慶祝會更好，而不是現在慶祝，事後再悲傷，「我們都不想要12個月之後再來一次，再次談論錯失的機會、持續的不平等還有新的疫情變化。」

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