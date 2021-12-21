帶2孩逃亡…杜拜王妃獲「203億贍養費」！創英史最貴離婚協議

▲杜拜酋長拉希德與前妻約旦哈雅公主。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

杜拜酋長拉希德（Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum）2019年與前妻約旦公主哈雅（Princess Haya Bint Al-Hussain）離婚，2人為了孩子的監護權和贍養費鬧上法庭。英國法院21日裁決，拉希德必須向哈雅和2名子女支付5.54 億英鎊（約新台幣203億），創下英國史上金額最高的離婚協議之一。

綜合外媒報導，英國高等法院法官摩爾（Philip Moor）表示，這項裁決是為了保障哈雅和孩子們一生的安全，並補償哈雅因離婚而失去的財產，其中，拉希德必須在3個月內，一次性向哈雅支付 2.515 億英鎊（約新台幣92.3億元），以維護她在英國的豪宅以及未來的維安費用。

▲杜拜酋長拉希德前妻、約旦公主哈雅（Princess Haya）。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，拉希德還必須支付300萬英鎊的教育費以及960萬英鎊的貸款給14歲女兒賈莉拉（Al Jalila），以及9歲兒子扎耶德（Zayed），並且每年支付1100萬英鎊用於孩子們的贍養費，以及他們成年後的維安費用。估計2名子女收到的總金額可能會落在2.9億英鎊，不過具體金額還是取決於他們的壽命以及是否有與父親和解。

拉希德2004年與哈雅結婚，2人育有2個孩子，但之後哈雅公主與英國保鑣發生婚外情，遭前夫派人恐嚇威脅，手段包括在枕頭上放手槍，或者威脅把她送到偏遠監獄；希拉德更曾經出言警告「妳跟妳的孩子在英國永遠不會安全。」哈雅公主擔心孩子也遭綁架以及自己的人身安全，2019年4月帶著兒女逃往英國。

▲希拉德軟禁女兒拉蒂法（Sheikha Latifa）。（圖／翻攝自YouTube）

另外，希拉德曾計畫綁架另外2個女兒，使得哈雅公主也擔心自己遭到囚禁，向英國法院爭取子女監護權、強迫婚姻保護令和禁止騷擾令。她向法院表示，自己除了希望能獲得自由外，也希望孩子們能自由。

對此，摩爾法官指出，拉希德曾駭入哈雅和她的律師電話，顯現哈亞和孩子們需要大量的法律條款來保障她們的安全，且在她的餘生恐將面臨「明顯且永遠存在的風險」，因此裁決拉希德必須支付總額高達5億5400萬英鎊的贍養費。

據了解，希拉德的女兒薩姆莎（Sheikha Shamsa），於2000年逃離家族在英國薩里（Surrey）的房子，但之後在劍橋郡遭父親派出的人員綁架；劍橋警方曾試圖到杜拜調查卻遭拒絕。另一名女兒拉蒂法（Sheikha Latifa）於2002年、2018年二度試圖逃離，第一次失敗以後被父親囚禁超過3年，第二次在印度海岸遭攔截強行送回。2人據信至今仍被軟禁在杜拜，但官方對外解釋，公主們都已成功獲救，安全地與家人待在一起。

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