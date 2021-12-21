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智利新總統「有刺青」的千禧世代　出身左派學運

▲▼智利左派議員柏瑞克（Gabriel Boric）當選成為總統。（圖／取自Facebook／Gabriel Boric）

▲35歲的智利左派議員柏瑞克（Gabriel Boric）當選成為總統。（圖／取自Facebook／Gabriel Boric）

中央社智利首都聖地牙哥19日綜合外電報導

南美的智利今天選出年輕的左派議員柏瑞克（Gabriel Boric）為下任總統。外界關注這位有著刺青的千禧世代會如何帶領並重塑飽受示威動盪所苦的智利。

「紐約時報」報導，35歲的柏瑞克將成為智利歷來最年輕的領導人，也是繼阿言德（Salvador Allende）後最自由派的總統；阿言德於1973年軍事政變時自殺，智利也因此步入17年的殘酷獨裁統治。

他將擔負起草擬多年、已剩最後一哩路的新憲法完成。新憲有望為性別平權、原住民權利和環保等議題帶來深刻的法律和政治改革。

智利選民普遍厭倦幾十年來的政治權鬥與無用的執政輪替，柏瑞克以消滅不公並承諾向富人徵稅以資社會安全網大幅擴張、更加豐厚的養老金和更綠色的經濟取得選民青睞。

柏瑞克打敗極右翼的前國會議員卡斯特（Jose Antonio Kast）。卡斯特競選期間抹紅柏瑞克為激進共黨人士，會搞爛智利在南美堪稱繁榮的經濟、讓國家走向衰敗；柏瑞克的競選聯盟裡包含共產黨。

不過開票結果顯示柏瑞克以55%的得票擊敗44%的卡斯特，差距大到令政壇觀察家意外，因為近期民調顯示兩人支持率在伯仲之間。

這次大選是智利近幾十年最兩極、辛辣的一次，從國家在經濟所扮演角色、長年被忽略團體如同性戀等權益乃至公共安全等，兩陣營的政見南轅北轍。

智利大學政治學教授海斯（Claudia Heiss）說：「這是場雙方都主打恐懼的選戰，程度前所未見。這會帶來長久的損害，因為已把政治風氣嚴重惡化。」

柏瑞克是以2011年大規模學運領袖之姿在政壇展露頭角，當年他說服政府同意低收入學生免學費，2014年初次當選國會議員。

出身智利最南部省分旁達阿里納（Punta Arenas）的柏瑞克，競選期間把大膽的遏止暖化措施列為核心政見，包含甘冒政治風險的大幅調高燃料稅。

不愛打領帶、身上有刺青的柏瑞克全然跳脫傳統總統候選人的模式。他還公開談到被診斷患有強迫症，2018年一度需短暫住院治療。

2019年10月因調漲地鐵票價而引發政治騷亂，進而讓智利三不五時出現街頭暴力示威，柏瑞克誓言要把困擾一代又一代的不滿轉為徹底改革公共政策。他說有必要調高企業與大富豪們的稅率，以擴大社會安全網、打造更平等的社會。

才從高中畢業便為柏瑞克輔選的維拉（Antonia Vera）表示，要想實現草根運動所追求的平等、富裕，票投柏瑞克是唯一辦法，「當談及希望時，他說的是長遠的未來，一個多年前即已醞釀而終至2019年爆發的運動」。

不過首都聖地牙哥的狄艾戈波特雷斯大學（Diego Portales University）政治學教授佛恩特斯（Claudio Fuentes）點出，有鑑新一屆國會各政黨勢均力敵，新總統極難在短期間拿出大刀闊斧的變革。 佛恩特斯說：「徹底兌現競選承諾的可能性極低，因為情況不容許推動全盤改革。」

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