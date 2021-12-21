瞄準釣魚台！　石垣市議會再向日政府申請「登島立碑」

▲日本右派人士一再向政府申請登上釣魚台，宣示主權。 (圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

在前首相菅義偉任內，日本石垣市地方政府曾提出在釣魚台 (日本稱尖閣諸島)「登島立碑」的申請，但遭到菅義偉政府的拒絕。如今，新首相岸田文雄剛上任沒多久，石垣市地方政府又舊事重提。《八重山日報》周二(21日)報導，石垣市議會20日通過決議，再度向日本政府提交「登島申請」。

沖繩縣石垣市8月23日曾舉行記者會，公布寫著「沖繩縣石垣市字登野城尖閣二三九二番地」等字樣的石碑，聲稱這是「尖閣諸島」(即釣魚台及其附屬島嶼)的「新行政區劃」名稱，並申請「登島立碑」。上述申請在今年9月時被被菅義偉政府以「非政府相關人士不得登島」為由拒絕了。

據《八重山日報》報導，石垣市議會本月20日再度通過決議，向日本首相岸田文雄、內閣官房長官松野博一、外務大臣林芳正等人提交意見書，再次要求「登島立碑」。

▲ 大陸公布「釣魚台地貌調查報告」。（圖／翻攝大陸自然資源部）

報導指出，市議會中的自民黨、公明黨執政黨聯盟旗下的議員投了贊成票，在野黨議員則表示反對。針對上述決議，在野黨議員花谷史郎等人表示，「可能會引發為外交問題，需要再三慎重考慮。」又說，「沒有必要故意強行興風作浪，應該靜觀日本政府的反應。」

石垣市議會的上述作為似乎有挑釁的意味。中國外交部發言人曾多次表示，在釣魚島（即 釣魚台）問題上，中國政府立場明確而一貫：即釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中國對釣魚島的主權擁有充分的歷史和法理依據。日方所作的一切舉動， 絲毫無法改變釣魚島屬於中國的客觀事實，中方維護釣魚島領土主權的決心堅定不移。