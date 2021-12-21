日本7100萬片「安倍布口罩」發不出去！倉庫囤1年　15%都是不良品

▲「安倍口罩」被在野黨痛批是世紀愚蠢政策。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三的「安倍布口罩」因尺寸過小與品質不佳曾招致罵名，如今更被發現有上千萬片發不出去，只能囤在倉庫中，現任首相岸田文雄更被迫要幫忙擦屁股。岸田21日答詢時直言，經過品質檢測發現，在7100萬片的布口罩中，有高達15%是不良品。

根據《時事通信社》報導，安倍晉三2020年為因應新冠疫情，緊急製作了布口罩，並宣布每家每戶發放2片，然而「安倍口罩」卻因尺寸過小以及品質不佳，引發批判。日前更被爆還有高達上千萬片的布口罩發不出去，被囤積在倉庫內。

岸田文雄21日與全體內閣成員一同接受2020年度決算概要報告的答詢，對於至今仍有大量安倍口罩囤積在倉庫內的問題，岸田文雄則表示，「厚生勞動省驗貨後，發現在7100萬片口罩中，有1100萬片，也就是高達15%的口罩是不良品。」

對於庫存問題，岸田則強調，會以護理機構等為導向，發放剩餘的布口罩，同時也會針對所需費用與使用效果來研討最適合的方案。

事實上，截至3月為止，光是布口罩的保管費用就高達6億日幣（約新台幣1.4億元），因此在野黨才會積極要求當局處置囤積的口罩。