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朴槿惠胞妹宣布參選南韓總統！誓言推修憲「兩韓統一」　曾涉詐欺

▲▼朴槿惠的胞妹朴槿姈21日在首爾中區宣布參選總統。（圖／CFP）

▲朴槿惠的胞妹朴槿姈(中)21日在首爾中區宣布參選總統。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統朴槿惠因任內涉「閨蜜門」干政案等多起案件鋃鐺入獄，然而其胞妹、前育英財團理事長朴槿姈（박근령）卻於今（21）日下午在首爾市中區宣布將代表新韓半島黨參選明年3月的第20屆總統大選，承諾若當選總統將會完成修憲，將南韓從總統制改為雙首長制，並團結國人、完成兩韓統一。

根據《韓聯社》，朴槿姈於21日在首爾市中區新聞中心召開記者會、發佈出馬競選總統宣言，她表示，「現在的政局與各大黨候選人都不介意如何從根本上解決北韓（朝鮮）核武危機、團結國民，只埋首於爭取政治權力。」

朴槿姈承諾，未來若當選總統，應完成修憲程序，將南韓從原本的總統制國家改為「雙首長制」，並表示將會完成共生經濟的制度化，消弭金湯匙與土湯匙（即富與貧）、先天性障礙等因機會與能力所出現的不平等，同時治癒貧富階層在所得上因極大差距所出現的不平等現象。

她提出解決方案，表示應實施農漁村基本所得制，同時將生產、物流、金融、教育等較具公共性質領域的其中50%實現國營化。

朴槿姈呼籲應共同創造出團結國人、完成南北韓統一、成就世界和平的解決之道。

▲▼朴槿姈、朴槿惠。（圖／翻攝自韓網）

▲朴槿姈、朴槿惠姊妹倆多年來傳不和。（圖／翻攝自韓網）

據悉，1954年出生的朴槿姈是南韓前總統朴正熙、陸英修女士之間的二女兒，同時也是前總統朴槿惠的胞妹，曾一度被選育英財團副理事長，直到胞姊朴槿惠從理事長退任後才於1990年12月被選上理事長，1997年加入大國家黨（한나라당，國民力量黨前身），2008年不顧親友反對與小14歲的申東旭（신동욱）完婚，過去曾被爆料長年與胞姊朴槿惠不和，直到朴槿惠宣布參選總統後才表達支持。

她曾表示，胞姊朴槿惠是繼韓國歷史上首位女性最高政治領導人新羅「善德女王」後，最優秀的女性領導人。

而根據《韓民族新聞》，朴槿姈2014年曾涉嫌與貼身秘書郭某詐欺某社會福祉法人的陳姓代表，她承諾將從中牽線完成其與韓國農漁村公社價值160多億韓元的交貨簽約，以此從陳姓代表拿去2張5千萬韓元的支票，共價值1億韓元，最後在大法院（最高法院）三審被認定為有罪，判處1年6個月有期徒刑、緩刑2年，追繳1億韓元犯罪所得。

另外，南韓的政局較類似台灣的「兩黨政治」，其中被認為最有可能當選總統的候選人為分屬兩大陣營的前京畿道知事李在明（現執政黨更同民主黨）、前檢察總長尹錫悅（國民力量，最大在野黨），另外還有代表正義黨競選的沈相奵、代表國民的黨競選的安哲秀（黨魁）。

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