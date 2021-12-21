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懷疑女友偷吃零食！恐怖男逼她吃下「老鼠窩」　開車狠輾家暴

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子控訴遇到恐怖情人，因為39歲男友大衛(David MacDonald)認為她愛偷吃零食，竟然逼她吃下老鼠窩，除了對她家暴，還強迫她用碎玻璃把剛癒合的傷口再次割開，並且開車輾她。

28歲女子喬安(Joanne Flanagan)指控，2016年6月至2018年11月交往期間慘遭男友大衛長期虐待，其中包含對方故意把她推去撞破窗戶，再要求她撿起碎玻璃，把傷口的縫線割開，恐怖惡行讓她身心受創，出現焦慮、抑鬱等創傷後壓力症候群(PTSD)症狀。

喬安表示，有次她只是下班和朋友小酌聚會，結果一回到家大衛便不爽辱罵她，「你喝酒了，我敢說那些男人都想上你」，她追到樓下想安慰男友，卻慘被對方開車輾過去，導致她腳骨破裂，後來得安裝金屬支架復健還因此失去工作。

大衛被控6項攻擊罪、6項傷害罪、1項攻擊重傷與1項攻擊重傷導致毀容等14項指控，今年8月罪成被判入獄4年半，雖然他不服繼續上訴，不過近來上訴再被法院拒絕。判決結果讓喬安欣慰表示，這對她來說是最棒的聖誕禮物。

▼女子遭男友長期家暴。（圖／示意圖／CFP）

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／CFP）

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