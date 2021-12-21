路透驚爆「共諜滲透台灣軍方」總統維安也有破口　3大目標曝光

▲《路透社》報導指出，共諜滲透台灣軍方及總統蔡英文的維安特勤單位。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《路透社》在《T-Day：台灣戰役》（T-DAY: The Battle for Taiwan）調查報導中指出，中國間諜滲透台灣軍方，以及總統蔡英文的維安特勤單位。退役、現役台美軍官及情報人員表示，北京目的在於深入了解台灣軍事防禦計畫、破壞台灣人民對政府及軍方的信任，並且削弱台灣軍方戰鬥意志。

台灣軍方近年發生一系列間諜案，在過去10年裡，至少21名擁有上尉以上軍銜的現役或退役軍官被判為共諜，目前還有至少9名現役或退役軍官正在接受調查或審判。他們被指控替北京招募間諜，或者洩漏大量敏感資訊，包括台灣高官個資、台灣駐中國機構的詳細情報等等。

▲總統蔡英文隨扈也曾爆出共諜案。（圖／路透）



《路透社》分析「史上最大共諜案」謝錫璋案、前總統隨扈孫翰方案、蔡英文總統警衛官王文彥案等案件，並在報導中指出，北京展開長期行動，滲透、誘導台灣活躍軍事領袖，試圖在軍方內部建立間諜網絡。

台灣退役海軍少校呂禮詩表示，「中國正對台灣進行極具針對性的滲透」，北京特務一開始會贈送禮物、美酒及宴請佳餚，讓目標卸下心防後，砸大錢換取第一個機密情報，之後就把對方「收下鉅款」一事當成勒索把柄，持續以低廉價格索討更多情報。舉例來說，謝錫璋找上台灣退役海軍軍官張培凝時，就提供免費海外旅遊、數千美元現金、絲綢皮帶等高貴精品作為誘惑。

▲一些台灣軍官擔心，不斷發生共諜案，打擊軍方士氣，也讓最大盟友美國失去信心。（圖／路透）



即使在承平時期發現共諜，對台灣軍方士氣都是一大打擊。美國海軍陸戰隊退役上校紐沙姆（Grant Newsham）長期研究台灣軍力，他說，「最高級軍官被判為間諜的案件反覆發生，肯定會對軍方產生心理影響，而且一旦對領導階層的誠實性出現質疑，就會一發不可收拾。」

一些台灣軍官也擔心，共諜案不斷發生，可能讓美國不願與台灣分享先進軍武或敏感情報，以免洩漏給北京；其中一名高級退役將領直言，「同袍們對彼此失去信心，也讓盟友對我們失去信心。」但台灣國防部對此表示，政府與友好國家的正常關係未受影響，美國國家安全會議（USNSC）則不願評論。

台灣國防部21日向《路透社》表示，不法人士接觸官兵初期就遭檢舉調查，在未發生洩密危害前，已經阻斷刺密蒐情管道，這些積極反情報工作顯示，軍方未遭滲透。法務部調查局表示，他們對於進行中的法律事務不予評論。而中國國台辦也沒有對此回應。

儘管如此，台灣其他政府機構對間諜活動保持警戒，陸委會向《路透社》表示，中國「不斷擴大的間諜活動，是北京正在進行的其中一項惡意政治行動，破壞兩岸關係的正常發展。」