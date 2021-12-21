大馬水災人畜同遭殃！馬來貘和豬涉水逃難　2萬雞泥漿裹屍慘被淹死

▲馬來西亞連日暴雨成災，並已導致至少14人死。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞自17日起連續多日降下暴雨，釀成近40年來災情最嚴重的一次洪災。截至21日，全國估計有5.1萬人流離失所，至少14人死亡。水患爆發至今已進入第4天，不少地區的災情依舊沒有改善，甚至還有許多災民仍受困家中，而民眾的怒火也逐漸升高，紛紛批評政府未提前作出警告、救援工作遲緩。

kesian haiwan liar semua, dia pun xder rumah pic.twitter.com/zLAHuvwDFH — Get Vaxxed! (@changing_shade) December 20, 2021

綜合當地媒體報導，馬來西亞洪水與土石流肆虐，讓多地慘淪水鄉澤國。閃電水災的突然到來不僅使得許多民眾頓失家園，也讓許多動物失去棲息地。最近網路流出一段時長30秒的影片，只見災民們忙著往高地移動時，一對泡在水中的馬來貘母子也跟著大隊的腳步，涉水走過車群逃難。

另外也有民眾在乘搭救生艇逃生時，看見一隻被落下的白豬在水中奮力游泳，等待救援。在看見救生艇游過牠時，這隻小豬也拼命向救生艇靠近，彷彿在向艇上的人們求救，「請載我一趟」，不過由於當時救生艇已經滿員，因此救災人員無法送這隻白豬一程，讓不少網友深感痛心。

儘管馬來貘和白豬逃難的影片相當可愛，但不是所有闖入住宅區的動物都一樣無害。一名民眾發現，隨著水位不斷升高，馬六甲（Melaka）一條靠河的馬路居然出現了可怕的鱷魚，而且鱷魚一點也不怕人，迅速地在路邊「大搖大擺」爬行，嚇得現場所有人不斷高喊，「有鱷魚」。

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雪蘭莪州（Selangor）還有一名養雞業者菲道斯（Ain Firdaus）因為水災損失慘重。他19日在網路上傳其農場的慘況，只見他原本要販賣的2萬隻雞全都不幸被淹死，只留下一隻隻被泥漿包裹住的雞屍，讓他不禁感嘆，「造化弄人」。

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