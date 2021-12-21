桃園防疫旅館召回隔離需自費？指揮中心：已安排集中檢疫所續住

記者嚴云岑／台北報導

桃園防疫旅館爆出群聚感染，有6人改列本土個案，現傳出群聚發生後，有部分即將完成檢疫的旅客又被匡列重新隔離，且需自付旅館費用。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，同防疫旅館旅客無論是回溯招回或者當時已入住者，都安排到公費集中檢疫所續住，目前採檢結果都是陰性，期滿採檢若為陰性，就可解除隔離。

指揮中心今（21）日公布防疫旅宿3大強化防疫作為，一為建立群聚事件偵測與應變作業，二為增修「COVID-19因應指引：防疫旅宿設置及管理」，三為防疫旅宿訪視輔導與全面查核，地方政府須於111年1月3日前完成全面查核，另自110年12月27日啟動防疫旅宿訪視輔導作業。

中央流行疫情指揮中心16日公布桃園、台北檢疫旅館基因定序結果。桃園旅館8名確診者中，有7人感染同一株Delta，其中1人更住在不同樓層，全案擴大為6人群聚。台北檢疫旅館則有2人交互感染，因為兩人身上驗出的Delta病毒株從未在本土出現，僅在美國發現1600例個案且，因此判定是由後入住的案16870傳染給先入住的案16859。

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雖然陳時中在記者會上提到，查出感染途徑代表對社區威脅越來越小，空調、手套、與房門手把，都是可能的傳染途徑，但詳細情形還有待衛生單位調查。