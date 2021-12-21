全平壤瘋傳：金氏家族成員整形失敗！　金正恩怒處決2整形醫

▲金正恩閃電處決2名整形醫師。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

任職於南韓媒體《東亞日報》的前脫北者記者朱成夏在Youtube頻道中提到，北韓領導人金正恩曾大動作處決2名整型醫師。然而關於2人遭到槍決的原因眾說紛紜，平壤境內更一度瘋傳，是因為有金氏家族成員的整形手術失敗才會惹毛金正恩，不過相關原因至今仍未獲得證實。

根據《Daily NK日本》總編輯高英起引述脫北Youtuber朱成夏的影片內容表示，儘管北韓當局嚴正禁止韓劇等南韓流行文化進入，但仍有許多人私下「走私」韓劇、韓樂等，同時也導致當地年輕人更加嚮往美的事物，接受整形手術的人越來越多。

▲北韓嚴禁傳播南韓流行文化產物。（圖／達志影像／美聯社）



2019年11月成功脫離北韓的朱成夏則直言，2018年曾經發生2名整形醫師遭到槍殺處決。他表示，當時自己所住的區域附近曾經有當局張貼公告寫道，「受到醫師某某某等人迫害的民眾請向上通報。」朱成夏認為，這根本就是為了要找理由處決這些醫師。事後，被舉報的5名醫師中，有2人遭到槍殺，另外3人則是被判入獄。

對於醫師遭到處決的理由，當時平壤市民間眾說紛紜，甚至有傳聞指出，是因為金氏家族的成員在接受由這些醫師執刀的整形手術時，發生手術失敗的情況，因此才會惹毛金正恩。不過該項傳聞至今仍未獲得證實。

另一方面，也有人分析，當局認為整形手術是資本主義下的產物，原本只是在平壤富裕階層女性之間流行，後來卻陸續擴散至全國，這樣的行為嚴重影響社會主義，是腐朽且病態的行為，不該置之不理，因此才會大刀闊斧出面「殺雞儆猴」。