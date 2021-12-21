機長打賭「盲降」下秒急墜400m高空！著陸瞬間炸成火球　70人慘死

▲1986年10月，俄羅斯航空6502號班機發生墜機意外。（圖／翻攝avgeekery.com）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯航空（Russian Aeroflot Flight）曾發生一起可怕空難，機長克柳耶夫（Alexander Klyuyev）和副機長打賭，自己能夠「盲降」，也就是單憑飛機儀器、不依賴雙眼視力安全落地。但是，他卻讓飛機從1300英尺（約400公尺）高空重墜停機坪，撞擊力道之大，甚至讓整個機身180°翻覆，並且瞬間燒成火球，害死70條人命。

1986年10月，俄羅斯航空6502號班機從凱薩琳堡（Yekaterinburg）起飛，前往北高加索地區的格洛茲尼（Grozny），而這架圖波列夫134客機（Tu-134）上，一共載著87名乘客及7名機組人員。

克柳耶夫對自己的飛行技術非常有自信，下令把窗簾全都拉上，完全遮蔽視線，他不顧刺耳警報聲，違反各項航空交通管制，卻把飛機開到俯衝墜地。

▲這場墜機意外導致70人死亡。（圖／翻攝avgeekery.com）



墜機導致63人當場死亡，另外7人在醫院搶救不治。副機長在現場拚命拯救受傷乘客，但他也在送醫途中心臟衰竭死亡。隔年6月，克柳耶夫被判處15年有期徒刑，但據悉僅服刑6年就獲釋。

《太陽報》報導，機長的自滿釀成一起可怕災難，卻被俄羅斯國家安全委員會（KGB）保密多年，直到當年消防署首長卡爾波夫上校（Colonel AK Karpov）偷拍的墜機殘骸照片流出，真相才被揭發。

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