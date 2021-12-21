三度「侵犯」落單少女！軍人：制服、跟鞋聲讓我興奮

▲張姓職業軍人2年內三度對落單女子襲擊、強暴及猥褻。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄一名張姓職業軍人2018年8月至2020年12月間分別對三名落單女子，襲擊、強暴及猥褻；他被逮後更坦承，「看到制服、聽到跟鞋聲音，讓他感到很興奮」。法院日前審理後，依成年人故意對少年犯強盜罪、強制罪、現役軍人犯成年人故意對少年強制猥褻罪，將張男判刑5年6月，另宣告監護處分5年。

判決指出，2018年8月10日晚間7時許，張男於高雄市杉林區產業道路上，看到一名15歲少女，竟上前打少女下巴，再用手掐住對方脖子，將少女摔到路旁水溝，接著看到少女從水溝爬起，竟還上前強吻對方，猥褻得逞。

2020年7月21日晚間5時許，張男開車行經高雄市杉林區清水路時，見穿校服的16歲黃姓高中少女從校車下車，便尾隨對方，接著輕拍對方肩膀，待黃女轉頭後，用路邊拾來的紅色磚塊，砸向黃女臉部，造成黃女額頭、臉部損傷，隨後他便拿著黃女的跟鞋逃離現場。

2020年12月13日晚間8時許，張男騎車到高雄旗山區旗南一路附近，尾隨一名女騎士，趁停等紅燈之際，靠近對方並詢問「我可不可以認識妳？」不料，對方拒絕後，他竟強拉女子的外套，阻止女子離去，還讓外套因此被扯破。直到2名少女及女騎士分別報案，警方循線逮到張男並移送，檢方訊後將他起訴。

張男表示，「看到少女穿制服，心理有強烈感覺喜歡，且又聽到低跟鞋的聲音，讓我很興奮」；但他也主張，偵訊期間曾遭警方恐嚇、動用私刑來製作筆錄。然而，經勘驗相關證據，警詢並無違背法定程序。

此外，張男提出，自己被醫師診斷出，有「戀物症」、「性偏好症」，而法官認為，張男的病症有辨識行為能力減低的情形，但考量張男偵查、審理期間都能做出相對應的回答、辯駁，顯示其辨識行為能力未達喪失程度。

對此，法官審酌，張男前曾為職業軍人，退伍後從事與檸檬相關的農作，月收2萬5至3萬等情狀，依成年人故意對少年犯強盜罪、強制罪、現役軍人犯成年人故意對少年強制猥褻罪，將張男判刑5年6月；另因張男再犯可能性高，且張母曾證稱，兒子會曾收集女性衣物且情緒暴躁、溝通困難，因此宣告監護處分5年。