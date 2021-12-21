北韓恐要擔心了！南韓榮登「全球第9大」軍火出產國　英國買最多

▲南韓京畿道平澤市海軍第2基地，士兵站在愛國者飛彈發射器與天弓飛彈旁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）恐怕要擔心了！隨著北韓近來研製各種飛彈、潛艦，其帶來的威脅與日俱增，使得南韓增加國防武器的生產，2016至2020年更躍升為全球第9大「軍火武器銷售」國家，其中排行前三的買家分別是英國、菲律賓、泰國，同時也是全球第7大「軍火武器進口」國家，其武器購買來源為美國等。

根據韓媒《News1》，南韓國防技術振興研究院昨（20）日在一份統計年鑑中引述智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的分析資料，指出南韓2016至2020年的武器出口與2011至2015年相比成長210%、與2001至2005年相比更是成長649%，占全球總出口額的2.7%，南韓有能力與傳統上的主要全球武器出產國相抗衡，顯示出其具備生產尖端科技武器體系的能力。

從該份報告來看，2016至2020年全球前十大軍火武器出口國從1到10名依序是美國、俄羅斯、法國、德國、中國、英國、西班牙、以色列、南韓、義大利，而南韓生產武器主要出口的國家位於亞太地區（55%）、歐洲（23%）、中東（14%）。

其中，由於中東為較敏感爭議的地帶，若該國政府未對外正式公開數據，則因中東國家之間「複雜外交關係」而使得武器銷售數據沒有登記在列。另外，阿拉伯聯合大公國11月破天荒地在推特上公開有意推動購入南韓所製地對空中程飛彈「天宮2號」的消息；埃及軍隊也有意研擬推動向南韓購買K9自走砲。

以出口國家來看，南韓2016至2020年的軍火武器銷售對象第1名為英國（14%）、第2名為菲律賓（12%）、第3名為泰國（11%），其中菲律賓與南韓軍火商簽下海軍護衛艦、FA-50輕型攻擊機進口合約，而泰國也向南韓簽下海軍護衛艦、T-50金鷹式高級教練機進口合約。

▲南韓採取國內本土技術所研發的K9自走砲。（圖／達志影像）

至於南韓2016至2020年軍火武器進口排行在全球排名為第7，其中武器主要購入來源國第1名為美國（58%）、第2名為德國（31%）、第3 名則為西班牙（6.5%），主要是26架美國製戰鬥機、5艘德國製潛水艇。

南韓國防技術振興研究院預估，「韓國所進口的武器主要受到技術移轉影響的成分較高，而目前國內正提高生產能力。因此從長期來看，未來韓國的武器進口量將會慢慢減少。」

另外，南韓2020年度的國防費用支出高達457億美元，是繼2019年以後2度擠進全球國防費用支出排行前10高之列。SIPRI指出，南韓每年的國防費用支出從2011年以後成長40%，占全球國防費用支出的2.3%。