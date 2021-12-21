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無辜臉emoji代表「想要壞壞」1舉動　推特最新用法讓它人氣暴跌

▲▼無辜臉表情符號emoji。（圖／翻攝推特）

▲無辜臉表情符號。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

許多人透過訊息溝通時，非常依賴表情符號，希望藉此傳達情緒，但是隨著網路流行語趨勢，這些圖案卻可能出現意想不到的涵義。在國外社群媒體上，「無辜臉」開始與「性」扯上關係後人氣暴跌，英媒Metro甚至直言，這已經變成一種「求歡的表情」了。

「無辜臉」有一雙水汪汪大眼睛，微微皺眉，嘴角下垂，被大多數人用以表達可愛、無辜、害羞、膽怯等意涵；根據網站「表情符號百科」（Emojipedia）數據，其熱門程度2020年初至年中達到高峰，成為推特第3受歡迎的表情符號，近18個月以來卻逐漸走下坡，就是因為它開始被用來指涉「simp」的行為。

根據「城市辭典」（Urban Dictionary）等網路流行語網站資訊，simp指一個人為了發生性關係，向對方給予過度關注與憐惜，過分諂媚，假裝友善甚至變得任人擺布，但通常得不到回報。「表情符號百科」的布洛尼（Keith Broni）表示，這個字「可以從兒童不宜的方向描述，也帶有很黏人及飢渴的含意。」

布洛尼表示，雖然大多數人使用表情符號，都是為了更準確傳達真實情感，但也可能受到流行語趨勢影響。舉例來說，茄子和桃子的符號原本也只是用來指涉這2種水果，如今卻被大多數人視為性暗示符號。

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