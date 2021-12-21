大阪縱火男疑為京阿尼案模仿犯！囤汽油家中試火　死亡數攀至25人

▲大阪一家診所17日遭人為縱火，造成25死4傷。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日本大阪一家診所17日上午遭61歲男子谷本盛雄（Morio Tanimoto）蓄意縱火，導致25人死亡，4人受傷。知情人士21日透露，警方調查後發現，縱火引發致命火患的嫌犯可能是想複製2019年的「京阿尼縱火案」的模仿犯。

據共同社報導，警方在嫌犯谷本盛雄位於大阪西淀川區的住處，發現了一份2019年7月的報紙，內容與造成36人喪命的「京阿尼縱火案」相關，而且谷本盛雄也和「京阿尼縱火案」的縱火犯一樣，曾在犯案前購買大量汽油，因此大阪警方認為，谷本盛雄可能是在模仿作案。

警方宣布，21日凌晨又有一名20多歲的受害女性被證實死亡，讓「大阪診所縱火案」的死亡人數上升至25人。當日火災發生後，位於4樓的身心健康診所共有27人因心肺停止被送入院搶救。事後，警方研判曾到診所看診的谷本盛雄涉嫌縱火，並以殺人及縱火罪嫌展開調查。

警方調查後發現，谷本盛雄曾於11月下旬在住處附近的加油站購買10公升左右的汽油，因此警方認為李某有強烈的殺人意圖。知情人士也透露，在大樓火警發生的30分鐘前，嫌犯的住處也發生了一場小火警，不過火勢隨即就被撲滅，現場煙燻的痕跡依舊可見，疑似是練習犯案。

目前警方推測，谷本盛雄是在讀了報導後，有計劃地模仿「京阿尼縱火案」，先是囤積了大量汽油後，在事故前一天先用膠帶從外面封住診所的緊急出口，防止人們逃離，並在事故當天假借體檢的名義，前往身心健康診所縱火。