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大象抓狂追殺！他逃命「腿軟仆街」秒被象足輾壓　恐怖影片曝光

記者吳美依／綜合報導

印度阿薩姆邦發生可怕事件，一名30歲男子遭野象追趕，只見他一路以最快速度狂奔，卻不慎腿軟「仆街」，一度試圖爬起，卻再也沒有力氣，只能任憑象牙狂戳、象腳踩踏。周遭目擊者也不敢靠近，只能用手機錄下可怕畫面。

綜合外媒報導，本事件18日發生在杜布里鎮（Dhubri），野象不知何故盯上受害者，一路從樹林追到農田裡，做出攻擊行為後，才被林區管理員趕回樹林裡。該男身受重傷但幸運存活，被緊急送往醫院治療。

▲▼印度一名男子慘遭大象踩踏。（圖／翻攝自YouTube／Oneindia Hindi | वनइंडिया हिन्दी）

▲印度一名男子慘遭大象踩踏。（圖／翻攝自YouTube／Oneindia Hindi | वनइंडिया हिन्दी）

印度象的體型比非洲象嬌小，但肩高仍可達3.5公尺，體重大約介於2000至5000公斤。世界自然基金會（WWF）指出，印度每年約100人與野象發生衝突而死亡，實際數字可能更高。印度政府為了解決人象衝突，試圖在野象身上安裝無線電項圈、追蹤行蹤，當野象在人類聚落附近出沒時，就能寄送簡訊，提醒居民多加注意。

今年7月，阿薩姆邦也曾發生類似事件，革拉嘎縣（Golaghat）一群野象經過茶園時，其中一頭大象突然脫離象群，朝著一群人狂奔；眾人尖叫逃跑之際，一名45歲男子跌倒，慘遭踩踏致死。

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