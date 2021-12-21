說好不打的！川普打完第3劑說溜嘴　台下「直接噓爆」超糗反應曝光

▲美前總統川普透露自己打了加強劑疫苗，結果被民眾「噓爆」。（圖／翻攝自推特／@BillOReilly）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國前總統川普（Donald Trump）一直以來都將新冠疫苗研發歸功於自己任期內的政績，然而，他卻很少公開談論自己的接種狀況，而且在很大程度上拒絕鼓勵大眾接種疫苗，甚至還說「不太可能」補打加強疫苗。如今川普承認已打完第3劑，立刻引來台下觀眾「狂噓」。

綜合CNN、《衛報》報導，川普19日接受前福斯新聞主持人歐萊利（Bill O 'Reilly）訪問，歐萊利先是提到自己和總統都打了疫苗，接著問川普「你打完加強劑疫苗了嗎？」川普隨口答出，「是的。」觀眾席立刻發出「一陣狂噓」，川普略為慌張地搖頭揮手，拿起麥克風說，「別、別、別，別這樣」，試圖讓「噓聲」安靜下來，甚至還指著台下嘲笑的觀眾說，「沒關係，只有那邊一小群的人（發出噓聲）。」

NEW: During their show in Dallas, President Trump reveals to @BillOReilly he got the vaccine booster shot. pic.twitter.com/fhkOQEeeEQ — No Spin News (@NoSpinNews) December 20, 2021

川普在訪問中重申了自己執政時期對疫苗研發的功勞，「看吧，我們做了一件歷史性的事，我們拯救了全世界上千萬人的生命，是我們所有人一起的成就，而不只有我，如果沒有開發出疫苗，COVID-19將對國家造成遠大於現在的破壞，這是我們的功勞。」並提醒他的支持者，如果拒絕接種，也不把疫苗的問世歸功於自己，就相當於讓對手「輕易得利」，正中對方下懷。

報導指出，川普卸任前曾感染新冠肺炎，當時他首次透露接種了疫苗，但他從未在鏡頭公開地接種疫苗，在9月份《華爾街日報》一次採訪中更表示自己「不太可能」接種加強疫苗，「我不反對，但它可能不適合我。」另外，他曾在8月一場活動中建議大眾接種疫苗，結果現場觀眾直接對他報以「一片噓聲」，他只好尷尬地回應，「不，沒關係，沒關係，你有你的自由，但我剛好打到了疫苗，如果沒效果，我會第一個告訴你們。」