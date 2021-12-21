3000萬人真實數據曝！約40%確診者「無症狀」　這類人機率最高

▲美國紐約新冠肺炎篩檢站。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國醫學會期刊一項針對全球2970萬人的研究顯示，有40.5％確診新冠肺炎的患者屬於無症狀，其中孕婦佔的比例最高達54％。研究者表示，這項研究是分析新冠肺炎疫情大流行第一年的病患資料，當時全球主要毒株為Alpha病毒，目前不清楚Omicron和Delta病毒會出現何種變化。

美國醫學會（AMA）期刊《JAMA網絡開放》（JAMA Network Open）刊登的最新研究顯示，在全球約2970萬接受新冠肺炎檢測的樣本中，檢測結果為陽性的人，有40.5％是無症狀感染者，其中懷孕婦女佔54.1％、搭乘飛機或遊輪旅行的人約52.9％，而安養院居民和工作人員約47.5％，是比例最高的三個族群。

研究人員在今年2月回顧了PubMed、EMBASE和ScienceDirect等數據庫，囊括了95個研究進行分析，而這些數據都是新冠肺炎疫情大流行第一年的病患資料，當時全球主要毒株為Alpha病毒，目前不清出Omicron和Delta病毒會出現何種變化。

此外，研究人員表示，無症狀機率較高的三個族群，也是目前社會中最容易進行常規檢測的族群，因此樣本數本來就較多，「無症狀病患體內的病毒量和有症狀患者幾乎相同，這凸顯了潛在的傳播風險，只能透過更廣泛的檢測和追蹤者接觸才可能確定。」

研究也提到，在美國有46.3％的確診者屬於無症狀，歐洲和亞洲則分別為44.2％和27.6％。另外一項6月份發表的研究則指出，在越發達的國家、越年輕的族群出現無症狀感染的機率越高；在針對20歲以下確診的研究顯示，有60.2％的人屬於無症狀，在20至39歲則約為一半。

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