史上最蠢！軍人在難民營飆車甩尾陷泥濘　出動難民協助引總統震怒

▲法國軍隊在加萊某難民營前飆吉普車，最後卻陷入泥濘坑中。（圖／翻攝自Twitter@LouisWitter，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俗話說「國家有綱常，軍隊有軍紀」，然而法國北部城市加萊（Calais）的難民營卻爆發離譜的事件！某法國部隊被派駐在難民營前巡邏，豈料軍人們駕著軍用吉普車在田野裡狂飆，還在數十名難民前做出甩尾、炫技等各種高難度動作，最後車子卻陷入泥濘，使這場鬧劇戛然而止，無奈難民們還需上場救援，使法國總統為之震怒。

根據《國家報》（The National）、《RTL Nieuws》，近日一段來自法國的影片在推特等社群網站上爆紅，該段影片疑似攝於當地時間19日，法國士兵在加萊難民營前駕駛著軍用吉普車，像是飆車到郊外兜風般，兩人宛如上演電影「玩命關頭」，還在數十名難民眼前上演動作難度高的甩尾秀，豈料由於天候不佳，導致車身隨即陷入泥濘、水坑之中。

真的是糗到爆，居然在最高潮時爆發如此蠢事！司機試圖讓吉普車轉圈，但吉普車的輪子無論再怎麼轉動，依舊無法轉出泥濘坑。從現場相片顯示，身穿冬衣、頭戴帽子與手套的難民正試圖協助吉普車擺脫泥濘坑，一群士兵將軍用卡車上的繩索綁在吉普車上，試圖將車子拉出來。

現場一名攝影師將法國軍隊出糗過程拍成影片、上傳推特，原本大家都認為法國人很Nice，根本不可能犯下如此離譜錯誤，然而整起案件交由陸軍指揮官調查後，卻發現竟然是事實，法軍表示這種行為「無法饒恕」，而法國國防部20日得知後也打電話罵爆。

報導指出，2名坐車內的士兵其實正在加萊難民營執行反恐巡邏任務；不過為難民們奔走發聲的組織「加萊團結工會」（Calais Solidarity）卻不以為意，他們指責法國軍隊這種在難民眼前飆車兜風的愚蠢行為，表示其實組織所屬志工在向南民發放、分配食物與飲用水時屢遭法國警方刁難，在被警察騷擾幾個小時後，就發生這種事。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）得知後，嚴重譴責士兵的行為。