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病例一週狂翻6倍！Omicron攻下全美73%新確診　擠下Delta成新主流

▲▼新冠,Omicron,美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲Omicron已佔據全美新增病例的73%。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國上週新增的新冠確診中，與Omicron相關的病例比例增長至73.2%，幾乎是之前12.6%的6倍，顯示Omicron的傳播速度已超越Delta變種病毒，成為境內的主要流行病毒株。Omicron病例的激增讓有關當局深感擔憂，因為他們認為，聖誕與新年假期後恐怕會再掀新一波感染疫情。

美國疾病管制與預防中心（CDC）20日指出，目前境內的Omicron病例已大幅增長至73.2%，而上週還在美國佔據主導地位的Delta病毒，如今已消退至27%左右，再次證實Omicron已取代Delta，成為新的主要流行病毒株。

隨著Omicron以閃電般的速度攻下美國東北部，紐約市的疫情也急劇升溫，自疫情以來連續3天創下單日新增最多病例的紀錄。當地在過去一週增加了60%的新冠病例。CDC也透露，美國不少地區的Omicron病例佔比已超過了90%，而且專家相信，真實的數據可能會更高，情況堪憂。

▲▼Omicron,新冠,倫敦。（圖／路透）

▲當局擔心，聖誕與新年假期將帶來新一波感染。（圖／路透）

Omicron流行率急速升高，顯示這種病毒的傳染力極高，速度也很快，並可能引起新一波的感染，當局擔心，Omicron將在聖誕與新年假期後，為美國帶來新一波疫情。然而，由於目前的證據顯示，Omicron在已接種者之間引起的症狀較輕，因此公衛專家仍樂觀期待，Omicron不會像過去幾波疫情一樣，導致住院率和死亡率激增。

不過外媒也提醒，由於美國的突破性感染病例也在上升，其中還包括了30%已接種加強劑的人，因此民眾也不可放鬆警惕。傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）日前也警告，聖誕與新年出遊將提高人們染疫的風險，因此有出遊計劃的人們應該盡快接種加強劑，提升自身免疫力。

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