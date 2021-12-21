時空旅人帶回3812年「火星生活照」　驚曝：只有中國人住在那

記者吳美依／綜合報導

外國37歲女子瑪莉（Mary）自稱時空旅人，並且握有火星3812年的照片，只見圖片中出現一片無垠沙漠、零星建築物、她與同伴搭乘的「太空船」，「火星非常有趣，但同時也很可怕」，而且只有中國人居住。

瑪莉表示，火星「看起來就像一個蓋了很多建築物的沙漠，我立刻拍下這張照片。」她說，中國「和全世界簽約，必須從火星帶回最昂貴的金屬，所以除了他們，其他人都只是訪客，以旅客身分造訪火星」，但火星金屬與地球的不同，也不需耗費人力採礦，而是交由機器代勞，「一些擁有人工智慧，一些只是做著體力活。」

▲瑪莉自稱時空旅人，還宣稱握有火星未來照片。（圖／翻攝自YouTube／ApexTV）



ApexTV團隊表示，他們聽聞瑪莉的故事後，在一個秘密地點進行採訪，「她自稱帶回火星未來的真實照片，你們覺得呢？這個女人真的是個時空旅人嗎？」

許多網友不相信，紛紛留言，「我倒是很想時空旅行到22分鐘前，阻止自己看完這部影片」、「妳時空旅行後，看到很多神奇的事物，身上還有一台相機，卻只拍了一張照片？」也有人認為，瑪莉手上的照片可能是美國太空總署（NASA）的火星計畫概念照，而且西元3812年應為39世紀，卻被說成38世紀，非常可疑。

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