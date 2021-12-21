美國首例染Omicron死亡個案！　德州50多歲男「未接種任何疫苗」

▲德州出現全美首例染Omicron病毒死亡病患。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病預防控制中心（CDC）在20日宣布，Omicron病毒已取代Delta病毒成為美國主要毒株；德州則證實，該州出現全美首例染Omicron病毒死亡病患，死者為50多歲男性，生前並無接種任何疫苗。

根據CNN報導，德州哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）證實，該州一名50歲男性確診Omicron病毒後死亡，是美國首例染Omicron病毒死亡個案。NBC附屬頻道KPRC-TV則指出，該名男性患有高風險疾病，生前未施打任何疫苗，但有接受美國雷傑納隆藥廠（Regeneron Inc.）生產的「REGEN-COV」進行治療。

CDC最新數據顯示，全美單日新增確診中，最新變異株Omicron病例已經占據73％。Omicron病毒從11月初在南非首先通報以來，僅花費約1個月的時間就已成為美國新增確診主流變異株。

部分研究表明Omicron病毒更具傳染性，但相關研究還在進行，專家也建議完整接種疫苗和加強劑仍是最好的保護措施。伊達戈也說，新冠病毒仍會造成住院和死亡，「但證據顯示，那些接種疫苗的人，在加強針的幫助下，他們最終住院的可能性小非常多。」

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