媽媽約砲車震！小姊弟遭鎖車外　目睹18禁洩慾場面嚇到狂哭

#Berazategui La Fiscal Gabriela Mateos le toma declaración a la madre y a su novio, que fueron detenidos por la policía, por abandonar a sus 2 hijos pequeños para mantener sexo dentro de su auto en el Parque Pereyra Iraola. Recuperarán la libertad, pero quedarán procesados. pic.twitter.com/CA84HCCqP7 — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) December 17, 2021

記者張寧倢／綜合外電報導

阿根廷媽媽急著約砲，卻把小孩鎖在車外。網路上流傳著一段目擊影片，只見一對年幼的姊弟被不斷拍打著車窗、車門，裡頭的母親顧著和新男伴車震啪啪，對孩子們的哭喊視若無睹。

▲28歲的媽媽急著車震，小姊弟被鎖在車外大哭。（圖／翻攝自推特@igonzalezprieto，下同）

根據《太陽報》、El Litoral報導，這樁離譜的虐兒案件發生在阿根廷拉普拉塔市（La Plata）的Pereyra Iraola公園內，路過的行人聽見孩子的哭聲而走近一輛汽車，發現穿著粉紅色上衣的女童趴在車門外，不斷拍打車窗，還哭喊著媽媽，而她年幼的弟弟身高不及車窗，只能奮力拉著車門把手，試圖求媽媽開門讓他上車，但車內的人毫無回應。

據報導，這兩名姊弟年齡僅5歲和2歲，目擊者看到他們被鎖在車外，再從前門車窗看進去才發現，裡頭一對男女正在發生性行為，才拿起錄下了這段誇張的畫面。警察隨後到場逮捕了這對男女，確認了28歲女子是姊弟倆的母親，但男子卻不是他們的爸爸，是女子幾天前才剛認識的新男伴，兩人當時急著約砲，忽視了孩子們的哭喊。

檢察官Gabriela Mateo表示，儘管男子並非孩子的父親，但他仍然不能免除責任，他和女子一同被指控「遺棄兒童」的罪名，而且還讓未成年者被迫目睹性行為，兩人可能因此面臨「迫害未成年」，甚至是「性虐待」的指控。姊弟倆現在已被安置在社福照護中心，以保護他們的身心免於傷害，目前健康狀態良好。

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