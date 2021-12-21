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台灣與科索沃成立「雙邊國會友好團體」　巴爾幹半島國家首例

▲▼民進黨立委羅致政今天邀集朝野39名立委，組成「台灣–科索沃國會聯誼會」，並與「科索沃–台灣國會友誼小組」視訊會議。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

▲民進黨立委羅致政今天邀集朝野39名立委，組成「台灣–科索沃國會聯誼會」，並與「科索沃–台灣國會友誼小組」視訊會議。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

文／中央社記者蘇龍麒台北20日電

民進黨立委羅致政今天邀集朝野39名立委，組成「台灣–科索沃國會聯誼會」，並與「科索沃–台灣國會友誼小組」視訊會議，正式成立雙邊國會友好團體。

外交部政務次長曾厚仁及駐匈牙利大使劉世忠獲邀見證，台灣國會外交在歐洲巴爾幹地區首度有歷史性的發展。

科索沃國會外交委員會今年6月15日贊成執政的自決黨（LVV）瑪朵絮（Ms. Adriana Matoshi）等5名跨黨派國會議員提議，決議應成立「科索沃–台灣國會友誼小組」。
羅致政隨即透過外交管道和科方聯繫，雙方決定相應籌組國會友好團體，增進國會交流以及人民相互了解，共同拓展國際生存空間。

羅致政辦公室晚間發布新聞稿指出，「台灣–科索沃國會聯誼會」由羅致政出任會長、副會長由民進黨立委何志偉出任。羅致政對於在巴爾幹國家中，能成立第一個國會友誼團體，表示振奮。

羅致政表示，今天會議為台灣和科索沃雙雙立下了發展的里程碑。科索沃和台灣在爭取獨立主權、民主價值、經濟生存和國際承認的奮鬥中本來就有許多共同點，而且科索沃2008年宣布獨立時，台灣還是少數幾個、立即承認科索沃獨立的國家。

致政邀集39名朝野立法委員所組成的「台灣–科索沃國會聯誼會」，今天與科索沃跨黨派國會議員的「科索沃–台灣國會友誼小組」進行視訊交流，正式成立雙邊國會的友好團體，副會長何志偉委員及黨團書記長蔡適應委員也代表出席今天的首次視訊會談，在外交部曾厚...

羅致政粉絲團發佈於 2021年12月20日 星期一

科索沃國會友台小組主席瑪朵絮因病在醫院接受治療無法親自出席，今天的會議由民主黨籍（PDK）副主席黛柳（Blerta Deliu-Kodra）代為致詞，隸屬民主聯盟黨（LDK）的議員傑麥（Armend Zemaj）以及未來同盟黨（AAK）議員貝瑞夏（Beke Berisha）等代表友台小組成員參加。

黛柳表示，科索沃和台灣的交流有待開發拓展，國會議員今天互相成立友誼團體是開啟雙邊關係鏈結的重要里程碑，最重要的是兩個民主國家，將來可以並肩對抗獨裁政權。同時在談話中，也表示聲援立陶宛支持台灣立場，也期待未來藉由台科雙方實質交流，強化雙方接觸與合作。

新聞稿指出，台科國會友台小組成立是雙邊關係歷史性的發展，藉由雙邊國會跨黨派友好團體的成立，對未來雙邊實質交流有共同期待。會議中除了共同力挺立陶宛對抗中國霸凌，台科雙方在強化國會交流、經貿合作、人民互動更有高度共識，並相互邀請明年互訪。

 

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