兒求職「一句話」超白目！還開價4千萬年薪　害高官爸慘丟工作

▲南韓青瓦台又迎來人事變動。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓青瓦台高層又出現人事變動！最新消息指出，青瓦台民政首席金晉局（김진국）於今（21）日上午主動向總統文在寅請辭，並在辦公室內等待，未出席上午的國務會議，而文在寅隨即批准其辭呈。金晉局的兒子日前在求職時，竟然在投給5間企業的履歷表寫上，「我爸是青瓦台民政首席。」

根據《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》等韓媒，由於南韓即將於明年3月舉行第20屆總統大選，隨著4年多以來文在寅政府爆發前法務部長曹國家族爭議、LH公社職員涉事前炒地都更爭議，民眾自然十分注重「公平正義」議題，風波才爆發一天以內，金晉局便於21日上午提出辭呈。

《MBC》在昨（20）日的報導指出，金晉局31歲的兒子在投遞給某諮詢顧問公司履歷表自我介紹欄位的成長經歷上寫道，「我的父親是現任青瓦台民政首席金晉局」、「我會好好向父親說明，幫助這間企業協助達成目標與夢想」，其工作領域與金融業務相關，希望待遇為年薪3至4千萬韓元。

▲南韓青瓦台民政首席金晉國。（圖／達志影像）

金晉局的兒子將類似內容的履歷書投遞給共5間公司，而這5間公司皆主動與其取得聯繫。其中一間企業的關係人士事後透露，「由於履歷表內容太過露骨，一度懷疑是否是遭盜名。」

當時金晉局向媒體解釋，「他（兒子）太想找到工作，才會做出如此不懂事的行動。兒子有精神不安、強迫症等症狀，一直以來持續接受治療。我深知此事沒有任何辯解的餘地，在此我真心表示道歉。」

青瓦台國民溝通首席朴洙賢（박주현）於21日上午宣佈金晉局主動請辭的同時表示，「據我方所知，金晉局確實未曾介入兒子書寫、投遞履歷的過程，今早他一上班就提出辭呈，而文總統也馬上接受。」

據悉，金晉局本來為律師，盧武鉉政府時期擔任總統秘書室、民政首席室法務秘書官，進入文在寅政府時期後先擔任監察院監察委員，今年3月更被任命為青瓦台民政首席，至今（12月）任期僅為6個多月，而文在寅政府任內最長壽的青瓦台民政首席為曹國（長達2年2個月），他在之後被任命為法務部長。

隨著青瓦台民政首席一職再度空缺，文在寅又得煩惱下任人選。

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