加州北部外海6.2強震　舊金山灣區也有感！災後畫面曝

▲舊金山西北外海發生強震。(圖/翻攝USGS)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國加州在台灣時間清晨4點10分發生規模6.2地震,震源15.2公里,震央距離舊金山西北216英哩(約347公里),就在北加州外海不遠處,距離震央最近的是小鎮佩特羅莉亞(Petrolia)。目前未傳出傷亡,也未發布海嘯警報。

▲地震震碎一家商店的玻璃。(圖/路透)

根據美國地質調查所(USGS),距離震央最近的佩特羅莉亞小鎮人口少於1000人,最近的人口聚集區在尤里卡(Eureka),因震央發生位置在北加州人口較稀少處,落在有感強震範圍內的人口僅約2.5萬人。然而此次地震相當有感,據報就連就金山灣區都能感覺到晃動。

該區域前一次遭遇如此規模的地震是在1993年,相隔28年後再發生大規模地震,在強震範圍內開設超市的店主辛吉(Ranjeet Singh)表示當下「非常恐怖」,而店內架上原本排列整齊的牛奶、飲料、餅乾甚至紅酒紛紛掉落,液體流滿走道。



BREAKING NEWS… NEW VIDEO from what appears to be a #California salon after STRONG 6.2 MAGNITUDE #EARTHQUAKE just struck off California. “Moderate” to “Strong” shaking. #BreakingNews @wlwt pic.twitter.com/NeN9Bb69ug