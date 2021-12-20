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車站柱就能子發現「螃蟹化石」　地質學專家證實：5000萬年歷史

▲螃蟹,鉗子,沙灘,海邊,（圖／CFP）

▲一位熱愛觀察化石的網友，在東京車站柱子發現螃蟹化石。（示意圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

日常生活周遭也許處處都是藏寶所在！日本一名喜歡研究化石的男子，經過東京車站時，發現了一隻螃蟹的化石，並且興奮的PO在推特上，引發網友的熱議。隨後就有地質學家證實，這根柱子有5000萬年的歷史。

推特帳號@kuta0041378的日本網友，本身是一位化石愛好者，今年10月在東京車站發現了這個螃蟹化石，並且興奮地發文表示，「我在東京車站ecute Tokyo入口附近的柱子上，發現一個螃蟹化石，雖然國外有過類似的報導，但我認為這在日本應該是第一次！」

由於螃蟹化石的樣子其實並不明顯，很多人都很好奇他是怎麼發現的，這位網友回，答因為同一個柱子上還有「貨幣蟲」的化石，所以推測應該是生活在差不多時期、在沿海地區生活的螃蟹化石。

推特上的熱議，引發了愛知大學地質學教授西本昌司指出，這根柱子使用的石材，是從埃及地層挖出的石灰岩，這個地層的歷史大約可以追溯到5000萬年前，帶有菊石化石的石材，在城市中相對常見，但螃蟹化石卻相當罕見，因為比起菊石明顯的螺旋特徵，螃蟹更難被看見，所以相當佩服這位網友的眼力。

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