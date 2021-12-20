一夫當關！曼欽倒戈，擋住拜登「一籃子支出法案」通過

▲掌屋關鍵一票的民主黨人曼欽(Joe Manchin)倒戈，粉碎了拜登政府打算在今年底前讓「一籃子支出法案」通過的美夢。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國西維吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)19日説，基於對通貨膨脹和債務危機的擔憂，他不會投票支持拜登政府所提出因應氣候變遷和擴大社會福利支出的「一籃子支出法案」。

這位掌握關鍵一票的民主黨人倒戈，讓拜登政府和民主黨高層企圖在今年年底之前，讓上述法案獲得國會通過的願望夢碎。此舉凸顯民主黨內部在經濟政策優先項目方面的分歧。

作為民主黨內溫和派代表的曼欽19日接受「福斯周日新聞」電視節目訪問時表示，過去5個多月來，他一直對「一籃子支出法案」持保留態度，目前仍然擔心該法案會繼續推高美國的通膨和公共債務，因此不能投票支持通過這項經濟立法。他認為：當前美國政府和國會的政策重點，應該是解決損害美國民生的通膨問題和應付新的新冠變種病毒。

曼欽後來在一份聲明中進一步解釋説，民主黨「掩飾」了這項法案的真正成本。如果法案中所有條款的實施期限延長的話，美國未來十年預算赤字將增加約4.5兆美元。此外，他還批評該法案過早推動清潔能源技術的應用，稱此舉會影響美國電網的穩定性和增加對外國供應鏈的依賴。

▲ 美國總統拜登。（圖／路透社）

曼欽的最新表態讓白宮感到意外，雙方過去幾天以來一直在進行磋商，希望找到雙方都可以接受的妥協方案。白宮新聞秘書莎琪發表聲明説，曼欽的最新表態跟他稍早時跟白宮的商討結果並不一致，曼欽數周之前曾承諾支持拜登提出的1.75兆美元支出計劃框架。白宮將繼續跟他接觸，希望說服他能改變立場。

莎琪表示，從長期來看，上述法案可降低普羅大眾的生活成本和財政赤字、紓解通膨壓力。她強調，白宮不會放棄努力，將尋找辦法繼續推動該項經濟法案在明年完成立法。

拜登政府今年已推出1.9兆美元的經濟援助計劃和約1兆美元的基礎設施投資法案。但對拜登政府來説，目的在因應氣候變遷和改善民生的上述第三項經濟立法更為重要。它不但關係到拜登能否真正兌現競選承諾，更關係到民主黨在2022年國會期中選舉能否保住在參眾兩院的多數席位。

然而，民主黨內部對第三項經濟立法的規模和內容一直存在著較大分歧。民主黨高層最初於8月提出3.5兆美元的預算框架草案時，即遭到部分溫和派民主黨議員反對。之後，拜登在10月底提出1.75兆美元的「一籃子支出計劃」框架。在這基礎上，民主黨主導的眾議院於11月通過「一籃子支出法案」，擬透過對富人和大企業加稅來籌集資金，以因應氣候變遷及擴大社會福利支出。

▲ 美國總統拜登正式簽署生效1.2兆美元（約新台幣33兆元）基建法案。（圖／達志影像／美聯社）

美國「國會預算辦公室」分析指出，眾議院通過的這項法案將在未來十年增加聯邦政府支出1.636兆美元，同時透過加稅等方式增加政府收入1.269兆美元，最終將導致聯邦政府預算赤字增加3670億美元。但美國獨立研究機構「聯邦預算問責委員會」研究顯示，如果加上稅收扣抵，未來十年整個法案的支出規模將超兩兆美元，高於之前提出的1.75兆美元。

該法案送交參議院審議後，曼欽堅持要求法案的支出規模不得超過1.75兆美元，但對於如何削減部分支出項目，民主黨參議員未能達成一致意見。由於民主、共和兩黨在參議院各擁有50席，而共和黨堅決反對繼續擴大政府支出和加稅，該法案要獲得參議院批准，必須得到全部民主黨參議員的支持，這實際上等於給了曼欽關鍵性一票的否決權。

美國媒體認為，曼欽的最新立場顯示，他要嘛會完全否決該法案，要嘛會尋求縮小法案的支出規模。目前參議院已休會，該法案最終能否獲得通過，還要看明年年初國會復會後的討論結果。

美國「消費者新聞與商業頻道」日前公布的民調顯示，通膨已超過疫情，成為美國民眾最憂心的問題。美國勞工部近期公布的數據顯示，11月美國消費者價格指數(CPI)同比上漲6.8%，創近40年來最大同比漲幅。 高盛集團經濟學家19日發布分析報告説，未來幾個月美國CPI同比漲幅可能高達7%。這意味著曼欽所擔心的通膨仍將持續，上述法案可能更難獲得國會通過。