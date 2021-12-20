　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

這國家已喪失理智！美多個城市今年凶殺案創新高　單芝加哥逾800起

▲▼2016年9月，支持擁槍民眾在俄亥俄州行使「公開擁槍權」。（圖／達志影像／美聯社）

2016年9月，支持擁槍民眾在俄亥俄州行使「公開擁槍權」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

2021年美國多地發生的凶殺案數量創新高，佛羅里達海灣海岸大學教授犯罪學課程的一名退休員警湯瑪斯沈痛地說：「這個國家已經喪失理智。」

「法新社」20日報導，美國多個城市2021年的凶殺案數量創新高；當中芝加哥發生的凶殺案已超過800起，創1994年以來的最高紀錄。有分析家認為，自疫情發生以來，凶殺案激增的主要原因是槍支銷量大幅增長。

專家認為，考慮到2020年向警方報案的暴力犯罪案件中，只有不到50%獲得受理，警方需要更有效的執行力。 報導指出，美國多個大中城市的謀殺案數量「引發關注」。

▲▼ 美國俄亥俄州哥倫布16歲非裔女孩布萊恩（Makiyah Bryant）20日下午遭員警槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄亥俄州哥倫布16歲非裔女孩布萊恩（Makiyah Bryant）20日下午遭員警槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

首都華盛頓發生了至少211起凶殺案，新墨西哥州阿爾伯克爾基市100起、俄勒岡州波特蘭市至少70起、維吉尼亞州里奇蒙市80起等，凶殺案件數都創下新高。

更值得注意的是：費城今年共發生了至少535起凶殺案，刷新了1990年創下的紀錄。芝加哥發生的凶殺案超過800起，創1994年以來的最高紀錄。退休員警湯瑪斯對此評論說：「一句話，這個國家已經喪失理智。」

多位專家將凶殺案數量創新高，歸因於在經濟復甦過程中，少數族群遠遠被拋在後面，以及美國人持有槍支數量創下歷史新高等。犯罪分析師亞瑟等專家認為，自疫情發生以來，凶殺案激增的主要原因是「槍支銷量的大幅增長」。

▲▼俄亥俄州哥倫布（Columbus）發生非裔少女遭警方槍殺，一度引發群眾聚集抗議。（圖／路透）

▲ 俄亥俄州哥倫布（Columbus）發生非裔少女遭警方槍殺，一度引發群眾聚集抗議。（圖／路透）

小型武器分析與預測諮詢公司的資料顯示，美國2020年的槍支銷量接近2300萬，創下新高。該公司預估今年的銷量也會達到2000萬支。

報導最後指出，多名專家表示，考慮到2020年向警方報案的暴力犯罪案件中，只有不到 50%獲得受理，警方確實需要更有效的展開工作。 犯罪分析師、同時也是中情局前幹員的亞瑟說，如果謀殺案受理的佔比更高，社會對警方的信任度也會提高。

▲▼美國南卡州律師亞歷克斯（右1）涉嫌買兇自殺，兒子保羅（右2）和妻子（左2）被人槍殺身亡。（圖／翻攝自Facebook／Maggie Murdaugh）

▲ 美國南卡州律師亞歷克斯（右1）涉嫌買兇自殺，兒子保羅（右2）和妻子（左2）被人槍殺身亡。（圖／翻攝自Facebook／Maggie Murdaugh）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；
生命線協談專線：1995

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
晚上睡覺好冷！醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖
女星逆風挺王力宏　「藝術家都花心」被罵爆
快訊／耶誕前血洗！美國三大指數開盤均跌！道瓊下殺459點
王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」
冷雨再下2天！周末迎「入冬最強冷氣團」　最凍10°C↓時間曝
5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸
喝酒不一定會胖！醫推4秘訣：先吃蛋白質

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婦人「受困火場慘叫」獲救秒消失　鄰居：這棟沒住人啊

這國家已喪失理智！美多個城市今年凶殺案創新高　單芝加哥逾800起

肯塔基92死致命龍捲風「2嬰兒+聖經」安置浴缸　劫後幸運生還！

涉嫌進口兒童色情寫真集　漫畫家鈴木健也遭警方逮捕

快訊／「西班牙蠻牛」納達爾確診新冠肺炎　剛打完阿布達比表演賽

Pornhub公佈2021觀看統計　這個數據「亞洲人」稱霸

王力宏9億贍養費算少！　他給1.05兆...前妻秒變富豪榜第3

紐西蘭26歲男打完BNT「倒臥浴室猝死」　當局認疫苗引發心肌炎

傳南韓前總統朴槿惠病勢惡化！他呼籲「立即赦免」：快撐不下去了

2嬰兒浴缸躲龍捲風　遭捲到空中「拋飛屋外」！雙雙奇蹟生還

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

婦人「受困火場慘叫」獲救秒消失　鄰居：這棟沒住人啊

這國家已喪失理智！美多個城市今年凶殺案創新高　單芝加哥逾800起

肯塔基92死致命龍捲風「2嬰兒+聖經」安置浴缸　劫後幸運生還！

涉嫌進口兒童色情寫真集　漫畫家鈴木健也遭警方逮捕

快訊／「西班牙蠻牛」納達爾確診新冠肺炎　剛打完阿布達比表演賽

Pornhub公佈2021觀看統計　這個數據「亞洲人」稱霸

王力宏9億贍養費算少！　他給1.05兆...前妻秒變富豪榜第3

紐西蘭26歲男打完BNT「倒臥浴室猝死」　當局認疫苗引發心肌炎

傳南韓前總統朴槿惠病勢惡化！他呼籲「立即赦免」：快撐不下去了

2嬰兒浴缸躲龍捲風　遭捲到空中「拋飛屋外」！雙雙奇蹟生還

公投開票》沈政男／公投民調空氣票多　藍營還大有可為

公投開票》陳方隅／國民黨讓人搖頭　民進黨也有大把問題在等

特稿／王力宏、李靚蕾的暗黑童話：尊重是基本，很多人卻做不到

蕾神效應！陸網狂酸下一對明星夫妻　被詛咒「坐等離婚」辣妻回應了

SYM「JET X 125」日本搶先台灣開賣　龍骨設計實現出色操控性

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

婦人「受困火場慘叫」獲救秒消失　鄰居：這棟沒住人啊

快訊／耶誕前血洗！美國三大指數開盤均跌！道瓊下殺459點

女星搶穿「螢光綠裙」成大型撞衫現場　木村光希「膚色太黑」慘敗！

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」…陸網刷一排認同：能絕殺

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

國際熱門新聞

王力宏疑患性成癮　這些名人全是病友！

王力宏9億贍養費算少　他給1.05兆...前妻變富豪

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

新婚1年沒上過床！　丈夫苦藏驚人真相

他投資比特幣5年後暴富！不用工作嘆：有錢很無聊

大馬水淹7州　2萬人急撤

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

筆電存1萬枚比特幣　被媽丟了損失百億

王力宏劣跡太勁爆！這國粉絲崩潰求封殺

彭帥控遭中共權貴性侵　如今改口自打臉

破紀錄！馬斯克今年繳稅超過3063億

安倍提醒台灣：俄兵臨烏克蘭可當借鏡

Pornhub公佈2021觀看統計

辣女警騎乘上司　抖臀蹭下體慘了

更多熱門

相關新聞

從電影學習如何自力保護家園

從電影學習如何自力保護家園

台灣被稱為「全球戰爭風險最高」的地方，戰爭隨時爆發的陰影、和社會一片歌舞昇平的景象成為不可思議的平衡意象。如果政府已經失能、軍隊已經瓦解，你要如何保衛台灣這片土地與你的家國？事實上，教戰守則全部都在1984年的美國電影《天狐入侵》（Red Dawn）裡面。

駕駛眼神飄忽　特警搜出改造模擬槍

駕駛眼神飄忽　特警搜出改造模擬槍

27歲男全身瘀青遭棄屍摩鐵　5日解剖查真相

27歲男全身瘀青遭棄屍摩鐵　5日解剖查真相

他拿「抵債槍」示威爆拉扯　友人右臉中彈顏面骨折

他拿「抵債槍」示威爆拉扯　友人右臉中彈顏面骨折

快訊／汽車追撞、3惡煞下車持棒狂毆　高雄男慘死街頭

快訊／汽車追撞、3惡煞下車持棒狂毆　高雄男慘死街頭

關鍵字：

兇殺案槍支擁槍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏之亂3天誰最衰？網點名她

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面