美NIH警告：Omicron如野火蔓延　單日確診「恐破百萬例」創紀錄

▲ 美國NIH院長柯林斯警告，Omicron可能令美國日增百萬例。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國12月至今新冠確診數及死亡數快速增加，新變種病毒Omicron令控制疫情更加困難。國家衛生院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）警告，若Omicron快速擴散，加上Delta個案持續增加，美國可能出現疫情爆發以來前所未見的慘況，單日確診破百萬例。

根據《路透社》統計，美國確診及死亡數12月初以來都上升50%，住院患者數則上升26%。Omicron病例截至18日上午共830例，較一周前增加50%，且幾乎每個州都出現個案。過去一周內全美累計確診數則為12萬7692例，平均每天1290人死亡。但柯林斯表示，若不採取一切可行的預防措施，狀況可能進一步惡化。

柯林斯指出，若Omicron如野火蔓延，加上冬季假期間Delta個案持續飆升，美國可能出現日增破百萬例的感染潮，病例數將像滾雪球般增長，創下疫情爆發以來的新高峰。

柯林斯向NPR指出，「我們不能放鬆警惕，即便其（Omicron病毒）重症風險有所降低，若我們不集中於減緩病毒傳播的政策，每天可能會有百萬起病例。」

他日前登上CBS節目《面對全國》（Face the Nation）說明，「最大的問題是這一百萬例是否會嚴重到需要醫療保健服務，甚至是住院治療？這是個懸而未決的大問題。這種病毒真的不具引起重症的能力嗎？」

他坦言，「我知道人們已經感到厭倦，相信我，我也厭倦了，但病毒並沒有對我們感到厭倦。它樂於每隔幾個月就改變形狀，出現新變種，找出更具傳染性的方法。」

▲ 佛奇呼籲符合資格的民眾接種疫苗。（圖／路透）

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）則上CNN節目《國情咨文》（State of the Union）表示，「我們沒有預料到Omicron突變及氨基酸改變的程度，這確實是前所未有的，而且是憑空出現。」

柯林斯也表示，雖然傳染病學家確實預測繼Delta病毒以後，還會出現新變種，但沒有料到會出現一種截然不同的病毒，「我們以為會是個Delta-plus，結果卻是Omicron，與之前任何變異株都沒有關係，代表我們正面對的病毒真的非常不同，要使免疫系統對它產生反應比我們想像中困難。」

美國總統拜登約一年前曾預測，2021年聖誕節時，民眾的生活將「幾乎恢復正常」。佛奇對此則表示，當時的預測可以理解，並強調接種疫苗及提升免疫力的重要性，「尤其是在有Omicron的狀況下」，後來也在NBC節目《與媒體見面》（Meet the Press）中表示，美國醫院系統面臨真正的難題是「我們國家有這麼多人有資格打疫苗，但卻沒有接種。」