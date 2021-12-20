　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

王力宏「性成癮狂約炮」劣跡太勁爆　這國粉絲崩潰求封殺

記者葉睿涵／綜合報導

王力宏上週宣布與前妻李靚蕾結束8年婚姻後，接連爆出婚內出軌、約炮、召妓、性成癮等風波，讓優質偶像形象一夕崩毀。消息傳到馬來西亞後，當地力宏粉紛紛大呼崩潰，難以接受童年男神人設崩毀，大馬4大中文報和網紅緊跟「宏荒之力對戰蕾神」的事件發展隨時發文。

▲王力宏。（圖／翻攝王力宏臉書）

▲王力宏與前妻李靚蕾結束8年婚姻，下同。（圖／翻攝王力宏臉書）

綜合當地媒體報導，王力宏早在上世紀就紅到了馬來西亞，音樂才子的形象圈粉無數，因此王力宏的新聞在馬來西亞也非常有熱度。《星洲日報》小編19日自晚間8點接連po出6則王力宏婚變的相關新聞後，於晚間11點開玩笑留言表示，「拜託王力宏事件各造，不要凌晨3點發聲明，小編想安心睡覺。」

豈料，小編才剛po文不到1小時，就立刻迎來王力宏的回應，而李靚蕾也在凌晨1點發文回擊。早睡計劃失敗的小編隨後在粉專發出梗圖吶喊，「還有誰要發表聲明？？？來！」，笑翻不少網友。許多網友熱烈地在帖文下方留言看熱鬧，笑道「蕾神之錘這一局又再次完胜，KO掉宏慌之力」、「蓋事英雄蓋不下去了」、「越捅越勁爆，我來吃爆米花了」。

馬來西亞的網友也明顯分成力宏派、蕾蕾派和中立說教派。許多支持李靚蕾的網友直言，「對王力宏大跌眼鏡」、「偶像變成嘔吐的對象」、「公眾人物這樣真的是個很壞的榜樣，應該封殺」、「當年用好形象騙了多少無知少女的錢」。

然而，也有一派網友力挺王力宏，「李靚蕾看起來也很不簡單，證據很多應該籌劃很久」、「公開前夫性成癮的病例很不尊重病人隱私」、「我還是會支持他的音樂」，還有網友認為，雙方不應佔用公共資源，把家務事搬上檯面對罵，「真的很不堪」。

▲王力宏。（圖／翻攝王力宏臉書）

不少網紅也趁著鬧劇蹭一波熱度，只要王力宏一發文就在下方留言，「還好我這次沒趕不及（看戲）」、「水災很忙，我等下再來」等，足以見得王力宏即使連爆醜聞，在海外的熱度依舊不減，除了有不少網友愛看熱鬧外，還是有不少死忠粉絲願意為他的音樂才華買單。

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
免費看東奧！安博盒子侵權10億　董座等11人遭移送
蕾神「3天7重鎚」殺爆宏慌之力　最完整懶人包出爐
他住護理之家遭「強插尿管」！　下體壞死全切除
快訊／太陽能大廠「聯合再生」竄火！　200多員工急疏散
王力宏道歉！萬人湧入「今晚可睡了」　消防局幽默：火勢熄滅
暫退演藝圈不夠　陸官媒嗆：王力宏「必須涼！」
快訊／雲林警察局長朱宗泰癌逝　享壽61歲
AirPods 3今起台灣開賣！　首波預購「到貨時間」曝
PTT高調平反「冠希真男人！」　2關鍵揭他和王力宏差異

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

特斯拉嬰兒誕生！妻子車內羊水破　他靠「自駕」到後座成功接生

王力宏疑患性成癮！這些名人全是病友　英國王子也被爆沉淪女色

大掃除變富翁！他在廢紙堆挖出「舊彩券」　一對竟中2785萬嗨翻

美NIH警告：Omicron如野火蔓延　單日確診「恐破百萬例」創紀錄

王力宏「性成癮狂約炮」劣跡太勁爆　這國粉絲崩潰求封殺

25歲司機剎車失靈釀禍！4人死「監禁110年」　400萬人連署求放過

打第3劑加強針也無效！南韓傳出5人「突破感染」變種病毒Omicron

智利總統大選35歲柏瑞克勝出　左派強勢回歸

20月大女嬰遭性侵虐殺！他揍死寶寶「聯手生母藏屍」　檢求處死刑

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

特斯拉嬰兒誕生！妻子車內羊水破　他靠「自駕」到後座成功接生

王力宏疑患性成癮！這些名人全是病友　英國王子也被爆沉淪女色

大掃除變富翁！他在廢紙堆挖出「舊彩券」　一對竟中2785萬嗨翻

美NIH警告：Omicron如野火蔓延　單日確診「恐破百萬例」創紀錄

王力宏「性成癮狂約炮」劣跡太勁爆　這國粉絲崩潰求封殺

25歲司機剎車失靈釀禍！4人死「監禁110年」　400萬人連署求放過

打第3劑加強針也無效！南韓傳出5人「突破感染」變種病毒Omicron

智利總統大選35歲柏瑞克勝出　左派強勢回歸

20月大女嬰遭性侵虐殺！他揍死寶寶「聯手生母藏屍」　檢求處死刑

林益全提早3年拿最佳DH　放話明年要搶三壘手　

陸「帶貨女王」薇婭逃漏稅28億元　被官方通報追繳58億元！

《黃金》吳皓昇和義子斷絕關係！　打戲「屁股整片瘀青」自嘲：體力太差了

王威晨金手套3連霸平紀錄　許願豎立「王威晨障礙」

大同大學10學生群聚感染水痘　2人發燒「全隔離1星期」

林靖凱澄清才不是正宮　江坤宇明年目標兩大獎

屁店貓「佔位平躺放空」　臘腸客汪罰站不敢動…她笑：你有付錢耶

蕾錘奏效！王力宏過戶「吾疆」　留9千萬豪宅掛她名

俞承豪新戲記者會一半身體不適！中途離席趕回來...粉心疼

首奪安打王致敬！王威晨感謝父親：生了一個愛棒球的我

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

國際熱門新聞

新婚1年沒上過床！　丈夫苦藏驚人真相

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

筆電存1萬枚比特幣　被媽丟了損失百億

彭帥控遭中共權貴性侵　如今改口自打臉

大馬水淹7州　2萬人急撤

安倍提醒台灣：俄兵臨烏克蘭可當借鏡

王力宏劣跡太勁爆！這國粉絲崩潰求封殺

大二生兼3差一天工作16小時！　開車撞死13歲女

辣女警騎乘上司　抖臀蹭下體慘了

同事竟是哥哥　她驗DNA尋父驚揭秘辛

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

印度神童最新預言：Omicron是「好兆頭」

瑞士研究染疫患者　這2點恐是風險因素

更多熱門

相關新聞

和王力宏、徐若瑄同場聚會　陳子鴻還原當天互動：蠻意外的

和王力宏、徐若瑄同場聚會　陳子鴻還原當天互動：蠻意外的

李靚蕾近來投下核彈級爆料王力宏長年冷暴力、約炮、召妓、缺席孩子生日等行徑，她細數王力宏的砲友之一，「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。」令不少網友聯想到9月才與王力宏聚會的徐若瑄，當時也同場聚會的音樂人陳子鴻，今（20日）出席活動，被問及有無關心徐若瑄？他低調說：「我知道的沒有比大家多，都是從媒體得知，這事情就這樣吧，不好講什麼，現在風頭上，不要打擾，讓他們自己去處理。」

王力宏在中國會被追殺　張之豪：光是「這件事」恐讓他被起訴

王力宏在中國會被追殺　張之豪：光是「這件事」恐讓他被起訴

她神分析「By2妹Yumi也是贏家」

她神分析「By2妹Yumi也是贏家」

王力宏召妓李靚蕾全抖出！狗仔洩「網襪妹正臉照」

王力宏召妓李靚蕾全抖出！狗仔洩「網襪妹正臉照」

「蕾宏之鬥」藏省思！保險法專家教女性　婚前2招自保

「蕾宏之鬥」藏省思！保險法專家教女性　婚前2招自保

關鍵字：

影音馬來西亞東南亞要聞王力宏出軌召妓李靚蕾性成癮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面