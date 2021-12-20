　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

王力宏9億贍養費算少！　他給1.05兆...前妻秒變富豪榜第3

▲王力宏。（圖／翻攝王力宏臉書）

▲ 王力宏指控前妻要求支付9億贍養費。（圖／翻攝王力宏臉書）

實習記者林郁婷／綜合報導

王力宏昨日發布聲明，被李靚蕾索取將近9億的贍養費，最後雙方說好是6.6億元，立刻引來女方的反擊，強調自己沒有要求一毛錢，雙方持續隔空交火。其實9億贍養費不算多，過去不少富豪夫婦離婚，都支付了更貴的「天價分手費」，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）給前妻4%的公司股份，價值380億美元（約新台幣1.05兆元），至今無人超越。

根據《商業內幕》報導，貝佐斯和麥肯琪（MacKenzie Scott）2019年離婚，結束長達26年的婚姻關係，麥肯琪因此獲得4%的亞馬遜股份，價值高達380億美元，她不僅是史上拿到最貴分手費的女性，也一躍成為全球排名第三的女富豪，而貝佐斯即使損失股份，仍是當時的全球首富。

▲▼貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

第二名是藝術品大亨威爾登斯坦（Alec Wildenstein），1999年和名媛喬斯林（Jocelyn Wildenstein）離婚後，給她38億美元（約新台幣1千億）的贍養費。但喬斯林拿到錢後每天吃喝玩樂，最終在2018年宣告破產。

最後是傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch），當時把部分公司股份給第二任妻子托夫（Anna Torv），作為分手費，價值約17億美元（約新台幣476億）。兩人離婚短短17天後，梅鐸娶了華人女子鄧文迪（Wendi Deng），而曼恩半年後嫁給一位華爾街金融人士。

▲▼ 媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與記者安娜·托夫（Anna Torv）於1998年離婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅鐸（Rupert Murdoch）與安娜·托夫（Anna Torv）。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，比爾蓋茲（Bill Gates）作為首富榜的紅人，5月與梅琳達（Melinda Gates）離婚後，被外界預估，贍養費可能高達730億美元，創下最高記錄，然而因為有簽署婚前協議，雙方不需負擔任何贍養費。

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
他投資比特幣從社畜變大富翁！不用工作卻嘆：有錢很無聊
經濟部准了！台積電赴日建廠　明年動工
明天迎冬至！專家曝「開運8招」錯過等明年
李靚蕾選擇「微博重鎚王力宏」　網分析：懲罰程度最嚴格
小S被問王力宏「直接道歉」　脫口預言婚姻超慌：我開玩笑
小S被問王力宏「直接道歉」　脫口預言婚姻超慌：我開玩笑
重讀蕾神千字文！他嘆：早給足王力宏台階
李靚蕾重鎚王力宏！閨蜜侯佩岑生日「隔空送暖」
他給「天價分手費」　前妻秒變富豪榜第3

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／「西班牙蠻牛」納達爾確診新冠肺炎　剛打完阿布達比表演賽

Pornhub公佈2021觀看統計　這個數據「亞洲人」稱霸

王力宏9億贍養費算少！　他給1.05兆...前妻秒變富豪榜第3

紐西蘭26歲男打完BNT「倒臥浴室猝死」　當局認疫苗引發心肌炎

傳南韓前總統朴槿惠病勢惡化！他呼籲「立即赦免」：快撐不下去了

2嬰兒浴缸躲龍捲風　遭捲到空中「拋飛屋外」！雙雙奇蹟生還

他投資比特幣5年從社畜變超級富翁！暴富不用工作卻嘆：有錢很無聊

馬斯克今年要繳「超過3063億」天價稅金　打破美史上最高紀錄

比Delta高1倍以上！　南韓數據曝：Omicron確診者家人感染率近45%

韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

快訊／「西班牙蠻牛」納達爾確診新冠肺炎　剛打完阿布達比表演賽

Pornhub公佈2021觀看統計　這個數據「亞洲人」稱霸

王力宏9億贍養費算少！　他給1.05兆...前妻秒變富豪榜第3

紐西蘭26歲男打完BNT「倒臥浴室猝死」　當局認疫苗引發心肌炎

傳南韓前總統朴槿惠病勢惡化！他呼籲「立即赦免」：快撐不下去了

2嬰兒浴缸躲龍捲風　遭捲到空中「拋飛屋外」！雙雙奇蹟生還

他投資比特幣5年從社畜變超級富翁！暴富不用工作卻嘆：有錢很無聊

馬斯克今年要繳「超過3063億」天價稅金　打破美史上最高紀錄

比Delta高1倍以上！　南韓數據曝：Omicron確診者家人感染率近45%

韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

德保拉獲獎穿吊嘎、坐搖椅拍影片　逗趣畫面球迷笑翻

說好的火辣呢？韓版《慾罷不能》網失望：就一般戀愛節目

統一獅是好球隊　布雷克：為隊友表現感到驕傲

王力宏4.8億「吾疆」過戶蕾神 會計師：這關鍵繳稅差很大

塞港蔓延到地中海、南非等港　估計明年年中才能緩解

蔡其昌要富邦悍將宣布事情一次集中　全場球迷歡呼聲不斷

台積電赴日設廠「經濟部准了！」　半導體技術仍具國際競爭優勢

快訊／「西班牙蠻牛」納達爾確診新冠肺炎　剛打完阿布達比表演賽

蔡其昌頒獎幽默致詞　兄弟奪冠讓他不能拋彩帶

林森北酒店爆內鬼！偷賣高檔酒再回灌便宜貨　酒客花大錢當盤子

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

國際熱門新聞

新婚1年沒上過床！　丈夫苦藏驚人真相

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

王力宏9億贍養費算少　他給1.05兆...前妻變富豪

大馬水淹7州　2萬人急撤

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

筆電存1萬枚比特幣　被媽丟了損失百億

王力宏疑患性成癮　這些名人全是病友！

彭帥控遭中共權貴性侵　如今改口自打臉

王力宏劣跡太勁爆！這國粉絲崩潰求封殺

安倍提醒台灣：俄兵臨烏克蘭可當借鏡

他投資比特幣5年後暴富！不用工作嘆：有錢很無聊

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

辣女警騎乘上司　抖臀蹭下體慘了

破紀錄！馬斯克今年繳稅超過3063億

更多熱門

相關新聞

王力宏給鄉民「6點啟示錄」　這1點爆共鳴

王力宏給鄉民「6點啟示錄」　這1點爆共鳴

王力宏出道以來，認真經營「優質偶像」人設，結婚8年期間也是愛妻形象，結果一爆出離婚，李靚蕾馬上落下多發「蕾神之鎚」，痛揭男方長年冷暴力、約炮召妓等行徑，以核彈級爆料炸毀王力宏。就有網友在PTT的Gossiping板上貼文，點出6點王力宏帶給大家的啟示，話題引發熱議。

一出事就躲回台灣！　杜汶澤「雙關狠嗆王力宏」

一出事就躲回台灣！　杜汶澤「雙關狠嗆王力宏」

唐綺陽罕見重砲轟王力宏！抓道歉文「5項逃避重點」

唐綺陽罕見重砲轟王力宏！抓道歉文「5項逃避重點」

掰了力宏還是要勇敢　今年脫單最後時機在冬至

掰了力宏還是要勇敢　今年脫單最後時機在冬至

李靚蕾為何在微博撕王力宏？陸網分析

李靚蕾為何在微博撕王力宏？陸網分析

關鍵字：

王力宏贍養費亞馬遜貝佐斯（Jeff Bezos）比爾蓋茲（Bill Gates）

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面