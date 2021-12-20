王力宏9億贍養費算少！　他給1.05兆...前妻秒變富豪榜第3

▲ 王力宏指控前妻要求支付9億贍養費。（圖／翻攝王力宏臉書）

實習記者林郁婷／綜合報導

王力宏昨日發布聲明，被李靚蕾索取將近9億的贍養費，最後雙方說好是6.6億元，立刻引來女方的反擊，強調自己沒有要求一毛錢，雙方持續隔空交火。其實9億贍養費不算多，過去不少富豪夫婦離婚，都支付了更貴的「天價分手費」，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）給前妻4%的公司股份，價值380億美元（約新台幣1.05兆元），至今無人超越。

根據《商業內幕》報導，貝佐斯和麥肯琪（MacKenzie Scott）2019年離婚，結束長達26年的婚姻關係，麥肯琪因此獲得4%的亞馬遜股份，價值高達380億美元，她不僅是史上拿到最貴分手費的女性，也一躍成為全球排名第三的女富豪，而貝佐斯即使損失股份，仍是當時的全球首富。

▲亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

第二名是藝術品大亨威爾登斯坦（Alec Wildenstein），1999年和名媛喬斯林（Jocelyn Wildenstein）離婚後，給她38億美元（約新台幣1千億）的贍養費。但喬斯林拿到錢後每天吃喝玩樂，最終在2018年宣告破產。

最後是傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch），當時把部分公司股份給第二任妻子托夫（Anna Torv），作為分手費，價值約17億美元（約新台幣476億）。兩人離婚短短17天後，梅鐸娶了華人女子鄧文迪（Wendi Deng），而曼恩半年後嫁給一位華爾街金融人士。

▲梅鐸（Rupert Murdoch）與安娜·托夫（Anna Torv）。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，比爾蓋茲（Bill Gates）作為首富榜的紅人，5月與梅琳達（Melinda Gates）離婚後，被外界預估，贍養費可能高達730億美元，創下最高記錄，然而因為有簽署婚前協議，雙方不需負擔任何贍養費。