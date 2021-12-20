彭帥改口「撇清遭性侵」　WTA不信再籲調查：仍無法消除擔憂

記者吳美依／編譯

中國女網名將彭帥11月初自爆，遭國務院前副總理張高麗性侵後，發展成多年婚外情，此後消失在公眾前近3周。她19日接受新加坡媒體《聯合早報》訪問，稱從未指控任何人性侵自己，而是貼文內容遭到誤解。國際女子網球協會（WTA）對此表示，雖然彭帥出現在鏡頭前，卻仍未能消除人們對其健康安危的擔憂，並且再度呼籲展開調查。





▲環時記者公布彭帥新影片，盼平息外界疑慮。（上圖／路透；下圖／翻攝自推特／qingqingparis）



WTA發表聲明表示，「很高興看見彭帥再次出現在公共場合，我們當然希望她一切都好」，但該機構仍擔心彭帥的健康安危，以及是否能在沒有審查及強迫的狀況下，與外界溝通，「我們依然堅定呼籲，應對她的性侵指控展開全面、公平、透明且不受（政府）審查的調查。」

《聯合早報》報導，彭帥19日與多名中國運動員一起來到5樓觀景陽台，欣賞風景約20分鐘，其中還包括前NBA球星姚明。她向記者表示，「首先，我要強調一點，這是非常重要的。我從未說過、寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。」

▲中國官媒多次貼出彭帥身影，卻未能消除各界擔憂。（上、中圖／翻攝自推特／@shen_shiwei；下圖／自微博／中網ChinaOpen）

彭帥表示，自己一直待在北京家中，沒有受到任何監視或掌控，「關於微博，這是我個人隱私的問題，大家可能有很多的誤解。」她談到致信WTA主席西蒙（Steve Simon）報平安時表示，中文版本確實是自己所寫，英文版本則是他人翻譯，但意思和原文沒有差異。

WTA持續呼籲各界關注此事，並於本月稍早宣布，因為擔心彭帥遭遇的對待，以及其他運動員的安全，將暫停在中國舉辦比賽。北京與張高麗一直都沒有回應彭帥的貼文，僅在WTA暫停賽事後表示，他們「反對體育政治化」。

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