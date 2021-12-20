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緬軍圍村大規模屠戮平民！綁樹施酷刑虐殺後肢解　破碎遺體被挖出

記者葉睿涵／編譯

BBC最新調查顯示，緬甸軍方今年7月發動了一系列大規模屠殺平民的行動，造成至少40人死亡。目擊者和倖存者指控，事發當時，軍人們突然衝進村莊將村民包圍起來，然後將他們分開殺死，而這些狠下毒手的軍人，有者甚至只有17歲。現場畫面顯示，多數死者生前先是受到了嚴刑折磨，然後再被草草埋在淺墳裡。

▲▼緬甸。（圖／路透）

▲緬甸2月爆發軍變，實質領袖翁山蘇姬被捕，引發各地人民抗議，下同。（圖／路透）

據BBC報導，緬甸軍方自2月發動政變推翻民選政府，並將翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與多名全國民主聯盟領袖拘留後，就一直面臨各地平民的頑強反對，其中抗議聲浪最大的地區來自中部的卡尼鎮（Kani）。報導稱，為了打擊反軍政府一派的實力，緬軍7月在卡尼鎮發起了4場大屠殺，導致至少40人死亡。

▲▼緬甸。（圖／路透）

BBC結合卡尼鎮11名目擊者的供述和調查緬甸人權狀況的非政府組織「緬甸見證」（Myanmar Witness）蒐集的畫面指出，最大的一場屠殺發生在當地的Yin村，有14名男子被軍人虐待或毆打致死，隨後他們的屍體被隨意地丟棄在森林的溪谷中。

一名成功逃脫的男子透露，軍人用繩子將他與其他被捕的男子綁起來，並用石頭和槍托持續毆打和折磨他們一整天，不少人死前都被軍方施以可怕的酷刑長達數小時，「這些軍人有的只有17、18歲，但其中有些人的年紀很大」。

▲▼緬甸。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸7月爆出軍方大規模屠殺平民事件，導致至少40人死亡。此為示意圖，與本新聞無關，下同。（示意圖／達志影像／美聯社）

7月下旬，人們在Yin村附近的Zee Bin Dwin村，找到12具被肢解後隨意埋在亂葬崗的屍體，其中包含一名小孩和一名殘疾人。人們還在附近的樹上找到一名60歲男子的遺體，他生前明顯曾被綁在樹上遭受酷刑。他的家人指出，當軍隊闖入村莊時，死者曾要求他的兒子和孫子離開，但由於他的年紀大了，因此他認為自己不會受到對付，沒想到還是難逃一死。

▲▼緬甸。（圖／達志影像／美聯社）

BBC指出，從證詞和現場畫面明顯可見，男性是軍政府在這波殺戮中的目標，因此BBC認為，這一系列的大規模屠殺是針對民兵爭取民主的集體懲罰。遇難者的家屬堅稱，死者並未參與反軍政府的襲擊，他們有的「甚至連彈弓都不會用」，卻只得到了軍人「小心我連你們也殺掉」的威脅。

自政變以來，外國記者就被嚴禁在緬甸進行報導，因此BBC只能以相關方式進行調查。BBC已將報導中的調查結果提交給軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun），他並未否認相關指控，甚至直言，「這都是有可能發生的事，當他們（人民）將我們視為敵人時，我們就有權力保衛自己」。

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