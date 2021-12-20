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20月大女嬰遭性侵虐殺！他揍死寶寶「聯手生母藏屍」　檢求處死刑

深夜,床,嬰兒,小孩,恐怖（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲ 20個月大的女嬰遭活活虐死。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓大田市6月發生一起驚悚案件，一名男子性侵出生僅20個月的女嬰，再以棉被包裹後將她活活虐死，接著還和女嬰生母聯手棄屍，被控虐待兒童、殺害及性侵13歲以下未成年者，檢方求處死刑，判決結果將於22日出爐。

根據《韓國日報》，29歲楊姓男子6月15日凌晨涉嫌於酒後將同居的25歲鄭姓女子女兒以棉被包裹後拳打腳踢數十次，導致1歲大女嬰斷氣死亡，接著與鄭女聯手，將女嬰屍體放入保冷箱後棄置於家中廁所。

鄭女的母親報警後，警方調查發現，楊男虐死女嬰以前還加以性侵或強制性騷擾，且當時以為女嬰是自己的親生女兒，躲避警方追捕期間還涉嫌偷竊食物及金飾。不過經DNA檢測確認，女嬰與楊男親子關係不成立。

檢方1日開庭時指責，楊男犯下可怕罪行，向法官求處死刑及15年的性衝動藥物治療（又稱化學閹割）、45年的電子腳鐐監控等，且10年內不得任職於兒童相關機構等。至於被控犯下隱匿屍體等罪嫌的死者生母鄭女，檢方則求處5年徒刑。

楊男則在法庭上承認大部分指控，至今交出3份反省文。法官至今已收到逾700份要求嚴懲楊男的陳情書，防止虐童協會成員等成員也在法院前舉牌示威長達4個月，大田地方法院將於22日宣布判決結果。

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